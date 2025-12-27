Datum: 27/12/2025 20:45
KAA Gent geeft zijn supporters met vijf dolle minuten een mooi kerstcadeau tegen Westerlo
Foto: © photonews

KAA Gent heeft het jaar 2025 afgesloten met een deugddoende overwinning - de eerste onder Rik De Mil. Voor KVC Westerlo stopt een ongeslagen reeks met de nederlaag in de Planet Group Arena. Al had het zeker ook anders kunnen lopen.

Rik De Mil en KAA Gent wilden het jaar afsluiten met een belangrijke thuiszege tegen KVC Westerlo. Na de 0 op 6 onder de nieuwe oefenmeester was het toch een beetje van moeten om de voeling met de top-6 niet te verliezen.

Dat deden ze met een terugkerende Wilfried Kanga en Abdelkahar Kadri. Dean en Gandelman zaten daardoor op de bank. Adedire Mebude kreeg bij de bezoekers zijn debuut in de basis, de Kemphanen wilden verder gaan op hun ongeslagen elan.

KAA Gent scoort twee keer in vijf dolle minuten

Vaarwel zonnestraal, welkom aan de bijtende koude van deze kerstperiode. De laatste wedstrijd van het jaar was er niet meteen eentje voor de geschiedenisboeken, voor het échte feest kon je beter naar de Moose Bar gaan een dikke kilometer verder. 

Halfweg de eerste helft stonden de Buffalo's wel 2-0 voor in eigen huis. Goore had een mooie collectieve actie op enige mooie wijze afgemaakt om zo na een dik kwartier de score te openen, dik vijf minuten later maakte Paskotsi op een corner de match monddood.



Al had het ook helemaal anders kunnen lopen, want de beste kansen waren tot dan voor Westerlo geweest. Ze kwamen meteen met hoge druk en toen Roef even ging uitvoetballen als een pannenkoek was het ei zo na meteen raak.

De goalie zette het zelf recht en kreeg hulp van zijn verdediging op de rebound van Ferri. Ook op een paar pogingen van onder meer een kwieke Mebude hield hij zijn netten uiteindelijk prima proper, waardoor hij uiteindelijk belangrijk werd voor De Buffalo's.

Aan de overkant liet Gent het na om al voor de rust de match helemaal af te maken, want Kanga viseerde de paal en ook de verdediging en Jungdal stonden paraat om erger te voorkomen. En zo bleef het toch nog wat spannend.

KAA Gent springt over Westerlo in de stand

Na de pauze kwam Westerlo echter niet meer in zijn spel van voor de rust. Het speelde te traag en onderging zo de wet die voor iedereen geldt (iedereen gelijk voor de wet, bij McLaren zijn dat de papaya-rules): wie niet scoort, die wint geen matchen.

KAA Gent springt met een deugddoende driepunter over Westerlo naar plaats acht in de stand en nadert tot op een puntje van de Champions' Play-offs, de Kemphanen sluiten 2025 af op een tiende plaats. Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Opstellingen

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.69 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 17/38 (44.7%)
Araujo Tiago 90' 7.26 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Van Der Heyden Siebe   90' 6.98 -
  • Nauwkeurige passes: 29/39 (74.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Paskotsi Maksim 90' 8.11 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Volckaert Matties 90' 7.14 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Samoise Matisse A 80' 7.53 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
De Vlieger Tibe 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Ito Atsuki A 68' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Kadri Abdelkahar 89' 7.39 -
  • Nauwkeurige passes: 36/39 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Goore Hyllarion 80' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Kanga Wilfried 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/6
  • Schoten op doelkader: 1
Bank
Gandelman Omri 10' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Omgba Aimé 1' 6.8  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Sonko Momodou 0'  
Vanzeir Dante 0'  
Dean Max 0'  
Lopes Leonardo Da Silva 22' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Lagae Bram 0'  
Duverne Jean-Kevin 10' 7.01 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Peersman Kjell 0'  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.24 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Rommens Tuur 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 42/55 (76.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
  • Balverliezen: 22
Lapage Amando 90' 7.23 -
  • Nauwkeurige passes: 48/54 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Bayram Emin 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 63/71 (88.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Reynolds Bryan 90' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 42/54 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Piedfort Arthur 75' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Haspolat Dogucan   90' 7.01 -
  • Nauwkeurige passes: 54/60 (90%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
Mebude Adedire 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 37/43 (86%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 5/5 (100%)
Sakamoto Isa 75' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Sayyadmanesh Allahyar 88' 5.52 -
  • Nauwkeurige passes: 23/32 (71.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Balverliezen: 23
Nacho Ferri 88' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Schoten op doel: 2/2
Bank
Sydorchuk Sergiy 0'  
Bujupi Eliot 2' 6.34  
  • Schoten op doel: 0/1
Vaesen Kyan 15' 6.74 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Smekens Raf 0'  
Fixelles Mathias 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Goure Fernand 2' 6.32  
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman 0'  
Van Den Keybus Thomas 15' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Herbeleef KAA Gent - Westerlo

Vooraf

🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen

10:50

KAA Gent en KVC Westerlo sluiten op zaterdagavond speeldag 20 in de Jupiler Pro League af. En daarmee ook meteen de hele competitie wat betreft 2025. Voor Rik De Mil een la...

