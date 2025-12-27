KAA Gent geeft zijn supporters met vijf dolle minuten een mooi kerstcadeau tegen Westerlo

KAA Gent heeft het jaar 2025 afgesloten met een deugddoende overwinning - de eerste onder Rik De Mil. Voor KVC Westerlo stopt een ongeslagen reeks met de nederlaag in de Planet Group Arena. Al had het zeker ook anders kunnen lopen.

Rik De Mil en KAA Gent wilden het jaar afsluiten met een belangrijke thuiszege tegen KVC Westerlo. Na de 0 op 6 onder de nieuwe oefenmeester was het toch een beetje van moeten om de voeling met de top-6 niet te verliezen.

Dat deden ze met een terugkerende Wilfried Kanga en Abdelkahar Kadri. Dean en Gandelman zaten daardoor op de bank. Adedire Mebude kreeg bij de bezoekers zijn debuut in de basis, de Kemphanen wilden verder gaan op hun ongeslagen elan.

KAA Gent scoort twee keer in vijf dolle minuten

Vaarwel zonnestraal, welkom aan de bijtende koude van deze kerstperiode. De laatste wedstrijd van het jaar was er niet meteen eentje voor de geschiedenisboeken, voor het échte feest kon je beter naar de Moose Bar gaan een dikke kilometer verder.

Halfweg de eerste helft stonden de Buffalo's wel 2-0 voor in eigen huis. Goore had een mooie collectieve actie op enige mooie wijze afgemaakt om zo na een dik kwartier de score te openen, dik vijf minuten later maakte Paskotsi op een corner de match monddood.







Al had het ook helemaal anders kunnen lopen, want de beste kansen waren tot dan voor Westerlo geweest. Ze kwamen meteen met hoge druk en toen Roef even ging uitvoetballen als een pannenkoek was het ei zo na meteen raak.

De goalie zette het zelf recht en kreeg hulp van zijn verdediging op de rebound van Ferri. Ook op een paar pogingen van onder meer een kwieke Mebude hield hij zijn netten uiteindelijk prima proper, waardoor hij uiteindelijk belangrijk werd voor De Buffalo's.

Aan de overkant liet Gent het na om al voor de rust de match helemaal af te maken, want Kanga viseerde de paal en ook de verdediging en Jungdal stonden paraat om erger te voorkomen. En zo bleef het toch nog wat spannend.

KAA Gent springt over Westerlo in de stand

Na de pauze kwam Westerlo echter niet meer in zijn spel van voor de rust. Het speelde te traag en onderging zo de wet die voor iedereen geldt (iedereen gelijk voor de wet, bij McLaren zijn dat de papaya-rules): wie niet scoort, die wint geen matchen.

KAA Gent springt met een deugddoende driepunter over Westerlo naar plaats acht in de stand en nadert tot op een puntje van de Champions' Play-offs, de Kemphanen sluiten 2025 af op een tiende plaats. Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!