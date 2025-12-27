🎥 Enorme domper op de feestvreugde? Sterkhouder Gent mogelijk heel lang buiten strijd

KAA Gent won in eigen huis met 2-0 van KVC Westerlo. In het slot van de wedstrijd viel er echter wel nog een serieuze domper op de feestvreugde te noteren. "We hopen op het beste, maar het zag er niet goed uit."

Matisse Samoise probeerde in het slot van de wedstrijd nog een actie op te zetten en voorbij Tuur Rommens te raken, maar daarbij misstapte hij zich compleet. De rechterflankverdediger ging meteen naar de grond.

Einde wedstrijd voor hem. In tranen moest hij worden afgevoerd en ook na de wedstrijd mankte hij zichtbaar in de catacomben van de Planet Group Arena. Hij gaf zelf ook aan dat het over een blessure aan de knie zou gaan.

🙏 | Matisse Samoise verliet het veld in tranen nadat hij geblesseerd raakte. Beterschap, Matisse! 🤕🏥 #GNTWES pic.twitter.com/ddFDv0JzxY — DAZN België (@DAZN_BENL) December 27, 2025

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe ernstig het is, maar dat het er niet al te goed uitzag? Dat was meteen duidelijk. En dat werd ook bevestigd door coach Rik De Mil na de 2-0 zege van zijn Buffalo's tegen KVC Westerlo.

Rik De Mil hoopt op het beste

"Het is een zware domper na zo'n overwinning. We hebben nog geen nieuws, maar iedereen die in het voetbal zit weet dat als een speler neergaat op die manier zonder een contact, het meestal niet goed is", aldus De Mil.



"Ik hoop dat het meevalt, maar ik vrees ervoor. Het zou heel jammer zijn, want Matisse Samoise is heel belangrijk voor de groep. Hij heeft de voorbije weken heel hard gewerkt om de ploeg op de rails te helpen krijgen."