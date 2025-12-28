Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

Lorenz Lomme
| 2 reacties
Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out
Foto: © photonews

KAA Gent boekte gisteren zijn eerste zege onder nieuwe coach Rik De Mil. Het werd 2-0 tegen KVC Westerlo, in een wedstrijd die overschaduwd werd door een zware blessure.

Gent hield de drie punten in de eigen Planet Group Arena dankzij goals van Hyllarion Goore en Maksim Paskotsi. Voor Matisse Samoise was het resultaat echter bijzaak.

De sterkhouder van Gent moest in het slot in tranen naar de kant, nadat hij zich misstapt had bij een actie. Het zag er niet goed uit en er werd gevreesd voor een zware blessure. Gent komt nu met meer nieuws op de clubwebsite.

Samoise moet negen maanden herstellen

Het verdict voor Samoise is zwaar. De Gentenaar heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie afgescheurd en staat voor een lange revalidatie. "Het vermoeden van die ernstige blessure werd vandaag bevestigd na een scan", schrijven de Buffalo's.

"Matisse zal geopereerd worden door dokter Pieter Byn en daarna aan zijn revalidatie beginnen. Het herstel neemt ongeveer 9 maanden in beslag", klinkt het. "Zoals we Matisse kennen, zal hij ook naast het veld keihard werken om terug te keren."

"De medische staf van KAA Gent zal hem daar optimaal in begeleiden en ondersteunen. De hele club wenst Matisse veel goeie moed en een vlot herstel toe", lezen we nog. Met Samoise ziet Gent een basisspeler uitvallen. Hij was dit seizoen al goed voor 19 optredens in alle competities (3 goals, 2 assists).

2 reacties
Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

