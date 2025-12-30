Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i

De wedstrijd tussen Westerlo en KAA Gent blijft nazinderen. De beoordeling van een betwiste strafschopfase werd besproken door het scheidsrechtersdepartement.

Discussie over de strafschopfase

Volgens scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot had Westerlo recht op een strafschop voor de fase met Sakamoto en Van der Heyden. Volgens Lardot stond de scheidsrechter niet ideaal opgesteld om een juiste beslissing te maken, zo klonk het bij DAZN.

Issame Charaï reageerde na afloop van de wedstrijd bijzonder scherp op de leiding. “Simon, met alle respect: je bent een toffe gast, maar je hebt schandalig slecht gefloten”, liet de coach van Westerlo zondag weten. Hij gaf aan dat hij de beslissing rond de strafschop onbegrijpelijk vond.

Analyse van Lardot en rol van VAR

Lardot lichtte zijn visie toe tijdens zijn terugblik op de speeldag. “Mijn gevoel is dat er een contact is geweest.” Hij wees op de verandering in looprichting van de aanvaller en de impact die volgde.

Hij benadrukte dat de positie van de scheidsrechter bepalend was. “De positie van de scheidsrechter is in deze fase niet optimaal.” De bewegingen voorafgaand aan de fase beïnvloedden volgens hem de beoordeling.

Over de VAR was Lardot duidelijk. “Als de VAR tussenkomt, dan hebben we duidelijke bewijzen nodig.” Hij vond de beschikbare beelden onvoldoende om met zekerheid in te grijpen.





Voor Westerlo is dit niet de eerste keer dat een cruciale beslissing tegenvalt. In recente wedstrijden werd meermaals vastgesteld dat de club benadeeld werd in belangrijke fases. Voorbeelden zijn de fase met Guiagon in Charleroi en de rode kaart voor Bayram in Genk.

Deze opeenvolging van situaties maakt de conclusie van Lardot extra zwaar voor de club. De impact op resultaten en wedstrijdverloop was telkens aanzienlijk.