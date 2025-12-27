Leysen en VAR ontnemen zege voor La Louvière tegen ondermaats OH Leuven

Op een zonnige zaterdagnamiddag keken La Louvière en OH Leuven elkaar in de ogen. Beide clubs bengelen onderaan het klassement en hadden nood aan punten. Felice Mazzu zette met Verlinden, Ominami, George en Maertens vier nieuwe namen in de basis. Ito en Gillot kwamen erin bij La Louvière.

Voor aanvang van de wedstrijd stonden zowel La Louvière en OH Leuven moedeloos virtueel in de Relegation Play-offs met 19 punten. Voor beide clubs een cruciale wedstrijd dus om die dekselse Play-offs te vermijden.

VAR in de fout?

In de eerste helft ging het spel goed op en neer, maar was het vooral de VAR die een hoofdrol opeiste. Tot tweemaal toe werd de openingstreffer van La Louvière afgekeurd. Vooral over die tweede zullen ze in La Louvière niet tevreden zijn.

Ito zette La Louvière op voorsprong op assist van Fall, maar scheidsrechter Jan Boterberg keurde het doelpunt meteen af. De 39-jarige scheidsrechter zag handspel van Ito en ook de VAR steunde Boterberg. Ito reageerde tijdens de rust meteen misnoegd.

Misser van Fall

Vlak voor rust leek Fall dan eindelijk het verlossende doelpunt te maken. Vertraete ging in de fout en liet zo de bliksemsnelle Afriyie richting Leysen stormen. De spits behield het overzicht en vond zijn spitsbroer Fall. De boomlange Senegalees kreeg de bal niet voorbij Leysen, die in extremis uitpakte met een knappe redding.

Maertens op de paal

Na rust was het meteen OH Leuven met de eerste grote kans. Maertens kopte een voorzet aan de tweede paal tegen de staak. Bij La Louvière kon ook Gueulette door een misser niet voor extase zorgen in de Easi Arena.





IJzersterke Leysen in doel

De ingevallen Liongola dwong Leysen in minuut 77 tot een tweede cruciale redding. De 25-jarige Burundees sneed naar binnen en zocht met een krul de verste winkelhaak, maar dat was buiten Leysen gerekend. Ook een poging van Ito strandde op Leysen.

Zure nasmaak bij La Louvière...

Dankzij een geweldige Tobe Leysen bleef de 0-0-stand de volledige wedstrijd op het bord staan. Met het gelijkspel schieten beide teams weinig op. OHL mag blij zijn met een punt, terwijl La Louvière met een zuur gevoel achterblijft. Vooral het tweede afgekeurde doelpunt was discutabel...