Datum: 27/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20
Leysen en VAR ontnemen zege voor La Louvière tegen ondermaats OH Leuven
Foto: © photonews

Op een zonnige zaterdagnamiddag keken La Louvière en OH Leuven elkaar in de ogen. Beide clubs bengelen onderaan het klassement en hadden nood aan punten. Felice Mazzu zette met Verlinden, Ominami, George en Maertens vier nieuwe namen in de basis. Ito en Gillot kwamen erin bij La Louvière.

Voor aanvang van de wedstrijd stonden zowel La Louvière en OH Leuven moedeloos virtueel in de Relegation Play-offs met 19 punten. Voor beide clubs een cruciale wedstrijd dus om die dekselse Play-offs te vermijden.

VAR in de fout?

In de eerste helft ging het spel goed op en neer, maar was het vooral de VAR die een hoofdrol opeiste. Tot tweemaal toe werd de openingstreffer van La Louvière afgekeurd. Vooral over die tweede zullen ze in La Louvière niet tevreden zijn.

Ito zette La Louvière op voorsprong op assist van Fall, maar scheidsrechter Jan Boterberg keurde het doelpunt meteen af. De 39-jarige scheidsrechter zag handspel van Ito en ook de VAR steunde Boterberg. Ito reageerde tijdens de rust meteen misnoegd.

Misser van Fall

Vlak voor rust leek Fall dan eindelijk het verlossende doelpunt te maken. Vertraete ging in de fout en liet zo de bliksemsnelle Afriyie richting Leysen stormen. De spits behield het overzicht en vond zijn spitsbroer Fall. De boomlange Senegalees kreeg de bal niet voorbij Leysen, die in extremis uitpakte met een knappe redding.

Maertens op de paal

Na rust was het meteen OH Leuven met de eerste grote kans. Maertens kopte een voorzet aan de tweede paal tegen de staak. Bij La Louvière kon ook Gueulette door een misser niet voor extase zorgen in de Easi Arena.

IJzersterke Leysen in doel

De ingevallen Liongola dwong Leysen in minuut 77 tot een tweede cruciale redding. De 25-jarige Burundees sneed naar binnen en zocht met een krul de verste winkelhaak, maar dat was buiten Leysen gerekend. Ook een poging van Ito strandde op Leysen.

Zure nasmaak bij La Louvière...

Dankzij een geweldige Tobe Leysen bleef de 0-0-stand de volledige wedstrijd op het bord staan. Met het gelijkspel schieten beide teams weinig op. OHL mag blij zijn met een punt, terwijl La Louvière met een zuur gevoel achterblijft. Vooral het tweede afgekeurde doelpunt was discutabel...

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 7.1 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Maisonneuve Maxence 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Okou Yllan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Alain Lamego Djibril 90' -
Benavides Dario 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Gueulette Samuel   73' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Lahssaini Sami 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Ito Joël 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/31 (67.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Gillot Nolan 73' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/11 (18.2%)
  • Balverliezen: 21
Moussa Fall Pape 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/23 (39.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Afriyie Jerry 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Lutonda Thierry 0'  
Yaya Guindo Mohamed 0'  
Pau Maxime 0'  
Liongola Jordi 17' 6.8 -
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Riou Matthis 0'  
Mendy Oucasse 0'  
Sidibe Sekou 0'  
Maës Owen 17' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/11 (0%)
OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 8.8 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 1
Pletinckx Ewoud   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Ominami Takuma 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Nyakossi Roggerio 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Verstraete Birger 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Gil Regaño Óscar 73' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
George Wouter 73' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Maziz Youssef   90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Verlinden Thibaud 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Maertens Mathieu 83' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kaba Sory 73' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bank
Radelet Theo 0'  
Dussenne Noë 0'  
Karim Traoré Abdoul 0' 6.8  
Terho Casper 0'  
Teklab Henok 0'  
Prévôt Maxence Andre 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 17' 6.5 -
Mijatovic Jovan 7' 6.7  
  • Schoten op doel: 0/1
Lakomy Lukasz   17' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Monticelli Roméo 0'  
Opoku Davis 17' 6.6 -
Herbeleef La Louvière - OH Leuven
Jordi Liongola ziet waar dit seizoen de pijnpunten liggen bij La Louvière

18:40

Op de twintigste speeldag van de competitie stond een belangrijke wedstrijd op het programma in de kelder van het klassement. La Louvière ontving OH Leuven in een wedstrijd...

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo
