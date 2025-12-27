Jordi Liongola ziet waar dit seizoen de pijnpunten liggen bij La Louvière

Op de twintigste speeldag van de competitie stond een belangrijke wedstrijd op het programma in de kelder van het klassement. La Louvière ontving OH Leuven in een wedstrijd waarin beide teams broodnodige punten zochten.

De belangrijke wedstrijd eindigde zoals hij begon: 0-0. Daar schieten beide clubs weinig mee op. Vooral La Louvière kijkt met een zuur gevoel terug naar de wedstrijd. De mannen van Frédéric Taquin creëerden veel kansen, maar kregen geen geldig doelpunt gemaakt.

Discutabel afgekeurd doelpunt

De eerste twee doelpunten van La Louvière werden afgekeurd door Jan Boterberg en de VAR. Het eerste werd terecht afgekeurd door buitenspel, maar over het tweede afgekeurde doelpunt zal zeker nog gepraat worden.

Veel kansen, geen doelpunten

Veel kansen, maar geen doelpunten. Dat is volgens de flankaanvaller van La Louvière, Jordi Liongola, al heel het seizoen een probleem. "We hebben heel veel kansen gecreëerd", sprak Liongola bij DAZN na de zoveelste wedstrijd zonder doelpunten.

"Al heel het seizoen een probleem"

"Ik denk dat dat ons probleem was de laatste weken en al heel het seizoen een beetje", klonk het ook bij de 25-jarige Burundees. La Louvière kon dit seizoen in twintig wedstrijden slechts 15 doelpunten maken.

Tobe Leysen als boeman tegen OHL

Dit keer zat de doelman van de tegenstander daar ook wel voor iets tussen. Bij OH Leuven stond Tobe Leysen geweldig te keepen. "De keeper van OHL speelt een topwedstrijd. We verdienden sowieso meer", sprak Liongola lovend na de wedstrijd.