🎥 Ging de arbitrage hier zwaar de mist in? La Louvière voelt zich bestolen

RAAL La Louvère en OH Leuven zorgden zaterdagnamiddag voor een spectaculaire pot voetbal. La Louvière zag in de eerste helft al twee doelpunten afgekeurd worden.

Eentje voor buitenspel en eentje voor, volgens de arbitrage, hands. Joël Ito controleerde de bal met de borst en werkte het leer nadien voorbij OHL-doelman Tobe Leysen.

Ito begrijpt niets van afgekeurde treffer

Maar scheidsrechter Jan Boterberg zag ergens een handsbal en keurde het doelpunt meteen af. De VAR greep ook niet in bij de situatie. Tijdens de rust liet Ito zelf goed verstaan wat hij van die beslissing vindt

"Ik raak de bal met mijn borst, mijn hand is naast mijn lichaam", zegt hij bij DAZN. "Ik kan dat niet laten verdwijnen. Aan het effect kun je zien dat de bal gewoon rechtdoor gaat."

"Het is een geldig doelpunt", gaat Ito verder. "Ik liep ook al om te gaan vieren want ik twijfelde niet of ze al dan niet gingen fluiten."