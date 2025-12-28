"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

Na de recente wedstrijd van OHL sprak Felice Mazzu uitgebreid over de prestaties van zijn doelman. Hij gaf daarbij ook zijn visie op de toekomst van de speler én van de club.

Uitspraken over de doelman

Mazzu prees de wedstrijd van zijn keeper Tobe Leysen en benadrukte dat diens niveau geen verrassing was. “Tobe heeft een buitengewoon goede match gespeeld. Dat is ook de Tobe die we zien op training”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Hij gaf aan dat de kwaliteiten van de doelman hem op termijn naar een hoger niveau kunnen brengen. “Hij gaat ooit, of dat nu in de nabije toekomst is of niet, voor een grote club spelen.” Volgens Mazzu beschikt de speler over de juiste fysieke en professionele eigenschappen om die stap te zetten. Hij wees daarbij op zijn leeftijd en technische kwaliteiten.

Wat is een ‘grote club’?

Mazzu nuanceerde zijn woorden om te vermijden dat OHL als een kleine club zou worden bestempeld. “Je moet ook weten, wat is een grote club? Als ik dat nu zo zeg, dan lijkt het dat Leuven een kleine club is”, ging hij verder.

Hij benadrukte dat OHL beschikt over ambitie en structuur, maar dat de sportieve resultaten de laatste jaren wisselend waren. De coach gaf aan dat hij zich inzet om de club verder te laten groeien. Hij wil dat OHL zich structureel ontwikkelt en wegblijft van de onderste regionen van het klassement.

Toekomstperspectief

Mazzu besloot met een duidelijke boodschap over een mogelijk vertrek van zijn doelman. “Áls Tobe ooit moet vertrekken, dan is dat zeker weten naar een grote club, met middelen en ambities voor de top”, besloot hij.