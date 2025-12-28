"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de recente wedstrijd van OHL sprak Felice Mazzu uitgebreid over de prestaties van zijn doelman. Hij gaf daarbij ook zijn visie op de toekomst van de speler én van de club.

Uitspraken over de doelman

Mazzu prees de wedstrijd van zijn keeper Tobe Leysen en benadrukte dat diens niveau geen verrassing was. “Tobe heeft een buitengewoon goede match gespeeld. Dat is ook de Tobe die we zien op training”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Hij gaf aan dat de kwaliteiten van de doelman hem op termijn naar een hoger niveau kunnen brengen. “Hij gaat ooit, of dat nu in de nabije toekomst is of niet, voor een grote club spelen.” Volgens Mazzu beschikt de speler over de juiste fysieke en professionele eigenschappen om die stap te zetten. Hij wees daarbij op zijn leeftijd en technische kwaliteiten.

Wat is een ‘grote club’?

Mazzu nuanceerde zijn woorden om te vermijden dat OHL als een kleine club zou worden bestempeld. “Je moet ook weten, wat is een grote club? Als ik dat nu zo zeg, dan lijkt het dat Leuven een kleine club is”, ging hij verder.

Hij benadrukte dat OHL beschikt over ambitie en structuur, maar dat de sportieve resultaten de laatste jaren wisselend waren. De coach gaf aan dat hij zich inzet om de club verder te laten groeien. Hij wil dat OHL zich structureel ontwikkelt en wegblijft van de onderste regionen van het klassement.

Toekomstperspectief

Lees ook... Felice Mazzu trekt belangrijke conclusie na gelijkspel bij La Louvière
Mazzu besloot met een duidelijke boodschap over een mogelijk vertrek van zijn doelman. “Áls Tobe ooit moet vertrekken, dan is dat zeker weten naar een grote club, met middelen en ambities voor de top”, besloot hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
OH Leuven
Felice Mazzu
Tobe Leysen

Meer nieuws

Felice Mazzu trekt belangrijke conclusie na gelijkspel bij La Louvière

Felice Mazzu trekt belangrijke conclusie na gelijkspel bij La Louvière

20:30
Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

10:00
'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

14:30
Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

14:00
Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

13:30
Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

13:15
Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

13:00
2
Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

10:15
6
Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

12:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Onyedika - Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Onyedika - Sabbe

11:30
"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

11:30
"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

12:00
Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

11:15
"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

11:00
Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

10:30
KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft" Reactie

KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft"

09:45
4
Frédéric Taquin velt duidelijk oordeel over controversiële fase in OHL-La Louvière

Frédéric Taquin velt duidelijk oordeel over controversiële fase in OHL-La Louvière

19:30
Jordi Liongola ziet waar dit seizoen de pijnpunten liggen bij La Louvière Reactie

Jordi Liongola ziet waar dit seizoen de pijnpunten liggen bij La Louvière

18:40
'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit'

'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit'

09:30
6
Leysen en VAR ontnemen zege voor La Louvière tegen ondermaats OH Leuven

Leysen en VAR ontnemen zege voor La Louvière tegen ondermaats OH Leuven

17:59
Heeft KAA Gent versterking nodig richting 2026? Rik De Mil laat zich uit over de situatie

Heeft KAA Gent versterking nodig richting 2026? Rik De Mil laat zich uit over de situatie

08:00
10
'KAA Gent wil ex-Beerschotspeler terug naar JPL halen'

'KAA Gent wil ex-Beerschotspeler terug naar JPL halen'

09:00
1
Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk

Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk

08:20
1
🎥 Hayk Milkon wil uitleg van scheidsrechtersbaas Lardot horen na VAR-moment in Mechelen Reactie

🎥 Hayk Milkon wil uitleg van scheidsrechtersbaas Lardot horen na VAR-moment in Mechelen

07:30
2
🎥 Ging de arbitrage hier zwaar de mist in? La Louvière voelt zich bestolen

🎥 Ging de arbitrage hier zwaar de mist in? La Louvière voelt zich bestolen

17:30
9
Spaans ex-voetballer en drie van zijn kinderen vermist en zo goed als zeker overleden

Spaans ex-voetballer en drie van zijn kinderen vermist en zo goed als zeker overleden

08:40
Blij weerzien: KAA Gent verwelkomt clublegende voor clash met Westerlo

Blij weerzien: KAA Gent verwelkomt clublegende voor clash met Westerlo

06:30
🎥 Enorme domper op de feestvreugde? Sterkhouder Gent mogelijk heel lang buiten strijd

🎥 Enorme domper op de feestvreugde? Sterkhouder Gent mogelijk heel lang buiten strijd

23:45
2
Topaankoop van Liverpool komt eindelijk bovendrijven: "Hij zal nog veel meer voor ons scoren"

Topaankoop van Liverpool komt eindelijk bovendrijven: "Hij zal nog veel meer voor ons scoren"

07:00
KAA Gent geeft zijn supporters met vijf dolle minuten een mooi kerstcadeau tegen Westerlo

KAA Gent geeft zijn supporters met vijf dolle minuten een mooi kerstcadeau tegen Westerlo

22:40
Deze speler koos voor Union ondanks interesse uit Italië en Duitsland

Deze speler koos voor Union ondanks interesse uit Italië en Duitsland

22:30
Afrika Cup: Paul Put en Oeganda vloeken na gemiste penalty in extra tijd

Afrika Cup: Paul Put en Oeganda vloeken na gemiste penalty in extra tijd

23:00
🎥 Vanderbiest licht gebeten en vloekt op nieuw probleem KV Mechelen: "Daar zakt mijn broek van af" Reactie

🎥 Vanderbiest licht gebeten en vloekt op nieuw probleem KV Mechelen: "Daar zakt mijn broek van af"

21:30
4
Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute

Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute

21:40
2
Deze Rode Duivel behoudt (voorlopig) het vertrouwen bij AC Milan

Deze Rode Duivel behoudt (voorlopig) het vertrouwen bij AC Milan

22:00
KV Mechelen schiet te laat wakker om Dender te kloppen en stelt het met voorsprong van vier punten op Antwerp

KV Mechelen schiet te laat wakker om Dender te kloppen en stelt het met voorsprong van vier punten op Antwerp

20:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over 🎥 Hayk Milkon moet het na VAR-moment weer over refs hebben en kijkt uit naar uitleg scheidsrechterbaas Lardot ontleder ontleder ontleder ontleder over Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie" storfstievel storfstievel over Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart 1898<3 1898<3 over Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out André Coenen André Coenen over KRC Genk - Club Brugge: 3-5 ruud 1961 ruud 1961 over Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk dbr1609 dbr1609 over 'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit' Andreas2962 Andreas2962 over Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute Dan the Man Dan the Man over Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge .. .. over Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved