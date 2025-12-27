Frédéric Taquin velt duidelijk oordeel over controversiële fase in OHL-La Louvière

Frédéric Taquin velt duidelijk oordeel over controversiële fase in OHL-La Louvière
RAAL La Louvière en OH Leuven hebben elkaar vandaag in evenwicht gehouden. Het werd 0-0, een resultaat waar de Wolven over mogen klagen als we naar één betwistbare fase kijken.

Zo leek de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong te komen na een goal van Joël Ito. Die nam goed aan en trapte vlot binnen met links. Het doelpunt werd echter afgekeurd voor handspel, waarna er niet meer gescoord werd.

Ito zelf begreep er niet veel van. Zijn reactie kunt u hier lezen. De beslissing deed hoe dan ook stof opwaaien en kostte La Louvière misschien wel de zege. Ook La Louvière-coach Frédéric Taquin heeft een duidelijke mening over de fase in kwestie.

Taquin vindt het geen hands

"Ik ben heel trots op de jongens", klinkt het eerst nog bij Sporza. "Offensief zijn we gegroeid en we hebben ook de clean sheet. We hadden minstens drie keer kunnen scoren. Als er één ploeg was die had moeten winnen, dan waren wij het."

Waarna Taquin dieper inging op de fase met Ito. "In de eerste helft was het geen hands (bij de goal van Ito, red.). Hij raakt de bal niet met de arm, zei hij. Het is jammer dat we niet hebben gewonnen."

La Louvière en OHL schieten niet veel op met de puntendeling en blijven respectievelijk 14de en 13de in de stand. Beide teams tellen 20 punten na 20 gespeelde wedstrijden.

