Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

Anderlecht heeft 2025 afgesloten met een nederlaag die pijn doet. De thuisploeg stond - met een onderbreking ertussen - in een kwartier alweer 0-2 in het krijt. En dat kregen ze niet meer rechtgezet. Het is duidelijk wat Anderlecht tijdens de wintermercato nodig heeft: een spits die kan wegen.

Wat is de definitie van gatenkaas? Daar mogen ze de verdediging van Anderlecht aan beginnen toevoegen sinds Kana is uitgevallen. Het ontbreken van de enige leider achteraan zorgt voor grote problemen bij paars-wit, nogmaals gedemonstreerd door Charleroi.

0-1, match stilgelegd, 0-2

Na Westerlo stond en Antwerp stond het ook tegen de Carolo's al na een kwartier 0-2. Telkens omdat het middenveld de penetrerende mensen niet volgde. Eerst kreeg Pflücke te veel ruimte waardoor Hey moest uitstappen en Camara helemaal alleen in de zestien stond: 0-1.

Die ging dan vieren voor het vak met de hardste Anderlecht-fans en Bernier kreeg een bekertje of flesje tegen zich waardoor ref Bram Van Driessche de match 10 minuten stil legde. Niet dat Hasi veel had kunnen bijsturen, want één minuut na de herneming stond het al 0-2.

Weeral penalty uitgelokt door Bertaccini

Deze keer kreeg Guiagon te veel ruimte en Coosemans zag er niet goed uit bij diens harde schot: 0-2. Anderlecht alweer in slechte papieren en net zoals tegen Antwerp zorgde Bertaccini voor de aansluiting. Niet door te scoren, maar wel door een penalty uit te lokken.





En aangezien Erik Lambrechts - de ref van vorige week op Antwerp - in de VAR-cabine zat kon hij niet anders dan Van Driessche naar het scherm roepen. Het leek immers veel op de fase tussen N'Diaye en Kerk van vorige week. Penalty en net als vorige week zette Hazard die feilloos om.

Anderlecht heeft geen présence in de zestien

Anderlecht domineerde na de 0-2, maar veel kansen vloeiden daar niet echt uit voort. De slagkracht vooraan moet toch wel aangepakt worden. Dat bleek ook in de tweede helft toen Cvetkovic eraf ging en Bertaccini voorin ging spelen. Anderlecht heeft geen présence in de box.

Ze ontsnapten ook aan de 1-3 nadat Ousou een vrije trap binnen liep, maar de VAR buitenspel van Scheidler opmerkte. Paars-wit had en heeft nood aan iemand die de bal vooraan kan bijhouden. Er is simpelweg niemand die wat kan wegen op een defensie en waar de rest kan rond voetballen.

Veel technisch vaardige, maar kleine spelers die makkellijk van de bal te zetten zijn. Al wat inviel demonstreerde dat nog meer: Verschaeren, Kanaté, Degreef. Daar ga je niet mee naar de oorlog tegen die beren van bijvoorbeeld Charleroi.

Anderlecht had geen enkele noemenswaardige kans meer in het slot van de match. Dat is een pijnlijke conclusie voor een ploeg die achter stond en wil meespelen bovenaan. Vazquez kwam er nog in. Tja, dat zegt genoeg...