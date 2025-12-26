Datum: 26/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20
Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 88 reacties
Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft
Foto: © photonews

Anderlecht heeft 2025 afgesloten met een nederlaag die pijn doet. De thuisploeg stond - met een onderbreking ertussen - in een kwartier alweer 0-2 in het krijt. En dat kregen ze niet meer rechtgezet. Het is duidelijk wat Anderlecht tijdens de wintermercato nodig heeft: een spits die kan wegen.

Wat is de definitie van gatenkaas? Daar mogen ze de verdediging van Anderlecht aan beginnen toevoegen sinds Kana is uitgevallen. Het ontbreken van de enige leider achteraan zorgt voor grote problemen bij paars-wit, nogmaals gedemonstreerd door Charleroi.

0-1, match stilgelegd, 0-2

Na Westerlo stond en Antwerp stond het ook tegen de Carolo's al na een kwartier 0-2. Telkens omdat het middenveld de penetrerende mensen niet volgde. Eerst kreeg Pflücke te veel ruimte waardoor Hey moest uitstappen en Camara helemaal alleen in de zestien stond: 0-1.

Die ging dan vieren voor het vak met de hardste Anderlecht-fans en Bernier kreeg een bekertje of flesje tegen zich waardoor ref Bram Van Driessche de match 10 minuten stil legde. Niet dat Hasi veel had kunnen bijsturen, want één minuut na de herneming stond het al 0-2.

Weeral penalty uitgelokt door Bertaccini

Deze keer kreeg Guiagon te veel ruimte en Coosemans zag er niet goed uit bij diens harde schot: 0-2. Anderlecht alweer in slechte papieren en net zoals tegen Antwerp zorgde Bertaccini voor de aansluiting. Niet door te scoren, maar wel door een penalty uit te lokken.

En aangezien Erik Lambrechts - de ref van vorige week op Antwerp - in de VAR-cabine zat kon hij niet anders dan Van Driessche naar het scherm roepen. Het leek immers veel op de fase tussen N'Diaye en Kerk van vorige week. Penalty en net als vorige week zette Hazard die feilloos om. 

Anderlecht heeft geen présence in de zestien

Anderlecht domineerde na de 0-2, maar veel kansen vloeiden daar niet echt uit voort. De slagkracht vooraan moet toch wel aangepakt worden. Dat bleek ook in de tweede helft toen Cvetkovic eraf ging en Bertaccini voorin ging spelen. Anderlecht heeft geen présence in de box.

Ze ontsnapten ook aan de 1-3 nadat Ousou een vrije trap binnen liep, maar de VAR buitenspel van Scheidler opmerkte. Paars-wit had en heeft nood aan iemand die de bal vooraan kan bijhouden. Er is simpelweg niemand die wat kan wegen op een defensie en waar de rest kan rond voetballen.

Veel technisch vaardige, maar kleine spelers die makkellijk van de bal te zetten zijn. Al wat inviel demonstreerde dat nog meer: Verschaeren, Kanaté, Degreef. Daar ga je niet mee naar de oorlog tegen die beren van bijvoorbeeld Charleroi. 

Anderlecht had geen enkele noemenswaardige kans meer in het slot van de match. Dat is een pijnlijke conclusie voor een ploeg die achter stond en wil meespelen bovenaan. Vazquez kwam er nog in. Tja, dat zegt genoeg...

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.2 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Maamar Ali 89' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hey Lucas   90' 6.1 9
  • Nauwkeurige passes: 60/70 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/16 (18.8%)
Meer statistieken
Sardella Killian 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 65/71 (91.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
N'Diaye Moussa 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 64/77 (83.1%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/9 (0%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 64' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/31 (64.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 76' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 90' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/11 (18.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Angulo Nilson 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 3/10 (30%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Balverliezen: 28
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 64' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Verschaeren Yari 26' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 1' 6.5  
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Llansana Enric 0'  
Kana Marco 0'  
Özcan Yasin 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Degreef Tristan 26' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 14' 6.0 -
Meer statistieken
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.2 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 15/39 (38.5%)
Meer statistieken
Blum Lewin   90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 14/24 (58.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/9 (0%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Gaudin Jules 76' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Camara Etienne  90' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Bernier Antoine A   67' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick A 76' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Guiagon Parfait 90' 7.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 76' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/17 (52.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Van Den Kerkhof Kevin 23' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 14' 6.2 -
Meer statistieken
Nzita Mardochee 14' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Colassin Antoine 14' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Boukamir Amine 0'  
Closset Nicolas 0'  
Herbeleef Anderlecht - Charleroi

Vooraf

LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

26/12

Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 Charleroi in het Lotto Park en wil opnieuw aanknopen met een zege. Paars-wit zoekt naar stabiliteit na wisselvallige prestaties en kij...

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 16:00 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved