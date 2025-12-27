De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit ; clubwatcher Anderlecht
| Reageer
De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht had één van de meest stabiele verdedigingen van het land. In vier weken tijd hebben ze echter vier matchen gehad waarin ze in totaal negen doelpunten slikten. En dat is niet toevallig sinds Marco Kana is uitgevallen.

Met Kana op het veld slikte Anderlecht 11 goals in 15 matchen. Sinds hij uitviel is het een gatenkaas van jewelste geworden achterin. De organisatie is helemaal weg. Het toont aan hoe belangrijk Kana op alle vlakken was dit seizoen.

Niemand heeft wat Kana heeft

Kana combineert rust aan de bal, voetballende kwaliteiten, een goeie verdedigende mindset en leiderschap. Vooral dat laatste ontbreekt nu. Kana zette de verdediging van Anderlecht neer en commandeerde ook de middenvelders. Er is niemand bij het huidige Anderlecht die de rol overneemt.

Zeker al niet Lucas Hey, die verbaal niet van de sterkste is. Ook bij Sardella zit dat niet in zijn karakter. Besnik Hasi wees na de match op de drie belangrijke afwezigen - Kana, Augustinsson en Camara - die hij miste, maar benadrukte vooral dat het Neerpede-product het meest gemist werd.

De Cat en Saliba missen Kana

Vreemd, voor een jongen die afgeschreven was en eigenlijk een middenvelder is. Maar de oudste Kana combineert alles wat de rest mist. Hij steekt technisch boven de rest uit en dat zie je ook: op dit moment kan niemand het middenveld bereiken. 

Hey legt breed op N'Diaye, N'Diaye speelt vooruit op Nilson. Dat is zowat het patroon van elke aanval. De Cat en Saliba worden overgeslagen. Het is een probleem dat Anderlecht deze winter wil oplossen door een extra verdediger te halen. 

Lees ook... Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien"

Maar daarnaast werken ze best ook aan een contractverlenging voor Kana, want die heeft nu wel bewezen dat hij van grote waarde kan zijn. En dat valt het meest op nu hij er niet bij loopt...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Marco Kana

Meer nieuws

Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien" Reactie

Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien"

23:49
7
Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

22:56
Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?

Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?

10:00
Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

21:08
De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

08:00
2
Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge

Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge

09:30
Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

09:00
Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

08:40
1
Eindejaarsmoeheid bij de leider? "Jullie hebben ook een pauze nodig, niet?"

Eindejaarsmoeheid bij de leider? "Jullie hebben ook een pauze nodig, niet?"

08:20
3
Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

07:00
1
Wie profiteert? 'Pocognoli gebruikt hem ook niet: ex-speler Antwerp dicht bij bliksemvertrek'

Wie profiteert? 'Pocognoli gebruikt hem ook niet: ex-speler Antwerp dicht bij bliksemvertrek'

07:21
Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup

Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup

07:40
📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

06:30
Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

23:30
Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

23:00
Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

21:40
1
Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

21:00
42
Analist komt met straffe uitspraken over Thibaut Courtois

Analist komt met straffe uitspraken over Thibaut Courtois

22:00
Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

22:00
We kunnen het met zekerheid zeggen: dit is de nieuwe coach van Charleroi Reactie

We kunnen het met zekerheid zeggen: dit is de nieuwe coach van Charleroi

00:20
"Dat hoor ik ook": Vanderbiest reageert op geruchten over extra speler

"Dat hoor ik ook": Vanderbiest reageert op geruchten over extra speler

21:20
Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

18:20
🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

20:40
16
Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

20:26
🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

20:00
6
Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

20:20
Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

19:20
Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

19:10
LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

10:25
Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

19:00
Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

19:40
"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

18:40
1
Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

18:10
Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

18:02
Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

18:00
"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

17:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 16:00 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen ontleder ontleder ontleder ontleder over 🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge? Vital Verheyen Vital Verheyen over KRC Genk - Club Brugge: 3-5 Soloria Soloria over Antwerp - Zulte Waregem: - snuffel snuffel over Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet malinezer malinezer over De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter" Impala Impala over Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal Impala Impala over Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp" Impala Impala over Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam Pierrebourgeois Pierrebourgeois over 🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved