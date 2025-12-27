De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

Anderlecht had één van de meest stabiele verdedigingen van het land. In vier weken tijd hebben ze echter vier matchen gehad waarin ze in totaal negen doelpunten slikten. En dat is niet toevallig sinds Marco Kana is uitgevallen.

Met Kana op het veld slikte Anderlecht 11 goals in 15 matchen. Sinds hij uitviel is het een gatenkaas van jewelste geworden achterin. De organisatie is helemaal weg. Het toont aan hoe belangrijk Kana op alle vlakken was dit seizoen.

Niemand heeft wat Kana heeft

Kana combineert rust aan de bal, voetballende kwaliteiten, een goeie verdedigende mindset en leiderschap. Vooral dat laatste ontbreekt nu. Kana zette de verdediging van Anderlecht neer en commandeerde ook de middenvelders. Er is niemand bij het huidige Anderlecht die de rol overneemt.

Zeker al niet Lucas Hey, die verbaal niet van de sterkste is. Ook bij Sardella zit dat niet in zijn karakter. Besnik Hasi wees na de match op de drie belangrijke afwezigen - Kana, Augustinsson en Camara - die hij miste, maar benadrukte vooral dat het Neerpede-product het meest gemist werd.

De Cat en Saliba missen Kana

Vreemd, voor een jongen die afgeschreven was en eigenlijk een middenvelder is. Maar de oudste Kana combineert alles wat de rest mist. Hij steekt technisch boven de rest uit en dat zie je ook: op dit moment kan niemand het middenveld bereiken.

Hey legt breed op N'Diaye, N'Diaye speelt vooruit op Nilson. Dat is zowat het patroon van elke aanval. De Cat en Saliba worden overgeslagen. Het is een probleem dat Anderlecht deze winter wil oplossen door een extra verdediger te halen.



Maar daarnaast werken ze best ook aan een contractverlenging voor Kana, want die heeft nu wel bewezen dat hij van grote waarde kan zijn. En dat valt het meest op nu hij er niet bij loopt...