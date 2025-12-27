Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute

Lorenz Lomme
Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute
Marc Coucke en RSC Anderlecht hebben een jaar met heel wat veranderingen achter de rug. Bij VTM Nieuws blikt de zakenman terug op verschillende zaken, waaronder het vertrek van Wouter Vandenhaute.

Vandenhaute vertrok nadat er veel protest was bij de club. Coucke meent dat dat de juiste beslissing was voor de toekomst van Anderlecht, dat geen prijs kon pakken vorig seizoen, ondanks het bereiken van de bekerfinale.

"Dat was een goeie evolutie", vertelt Coucke, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Niemand kan ontkennen dat Wouter jarenlang ongelofelijk zijn best gedaan heeft. Maar op een bepaald moment moet je durven zeggen - en hij is zelf gelukkig tot die conclusie gekomen - dat het niet lukt."

Coucke is fier op zichzelf

"Ik ben fier op de manier waarop ik het aangepakt heb", ging Coucke verder. "Tegen mijn nature in heb ik me volledig op de achtergrond gezet. Vanuit die positie heb ik met veel mensen gesproken."

"Van daaruit is een nieuwe structuur aan de top gekomen, met Michael (Verschueren, red.) als voorzitter en Kenneth (Bornauw, red.) als CEO. Het is aan hen om de club te runnen. En ik moet zeggen: sindsdien hebben we toch al meer matchen gewonnen dan in alle maanden ervoor", merkt hij op.


Anderlecht is momenteel vierde in de stand, maar zal stiekem hopen op meer. Dan zal er wel wat meer regelmaat moeten komen in de prestaties van paars-wit, dat nog iets te vaak uitstekende momenten afwisselt met non-matchen.

Anderlecht
Marc Coucke

Populairste artikels

