Euforie bij Charleroi: "Of het het effect van de nieuwe coach is?"

Charleroi verliet het Lotto Park met een overwinning en een tevreden spelersgroep. Patrick Pflücke gaf na afloop toelichting bij de prestatie en de recente vorm van zijn ploeg.

Analyse van de wedstrijd

Pflücke verscheen met zichtbaar enthousiasme voor de camera, nadat hij de assist leverde voor de openingsgoal. Hij benadrukte dat winnen op Anderlecht altijd bijzonder blijft.

Volgens hem geloofde Charleroi vanaf het begin in een goed resultaat en creëerde de ploeg voldoende kansen om de drie punten te pakken.

Hij verwees ook naar de invloed van de nieuwe trainer, al wilde hij dat niet volledig toeschrijven aan de recente prestaties. “Of het het effect van de nieuwe coach is? Dat weet je nooit. Hij brengt in ieder geval energie en nieuwe ideeën”, klonk het in La Dernière Heure.

Vorm en timing van de winterstop

Pflücke gaf aan dat Charleroi de laatste weken in een positieve flow zat, met degelijke wedstrijden tegen Union SG, Genk en Anderlecht. De winterpauze komt daardoor op een dubbelzinnig moment. “Of het jammer is dat de winterstop nu komt? Het gevoel is wat gemengd.”


Hij vond dat de ploeg in die wedstrijden misschien meer punten had kunnen halen. Toch ziet hij ook voordelen aan de onderbreking. De intensieve weken laten zich voelen en een korte rustperiode kan volgens hem nuttig zijn, besluit hij.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
Anderlecht
Charleroi
Patrick Pflücke

