Beerschot-coach Messoudi wil nog wat kwijt over de arbitrage na nieuwe late domper

Beerschot blijft worstelen met late tegendoelpunten. Na KV Kortrijk slikten de Ratten opnieuw een domper tegen tien man van RWDM. Een afgekeurd doelpunt en een own goal beslisten de partij.

Het zit echt niet mee voor Beerschot de laatste weken. Na de late nederlaag tegen KV Kortrijk volgde afgelopen zondag opnieuw een late domper tegen een tienkoppig RWDM. De Kielse Ratten werkten hun kansen niet af.

Dat was het grote pijnpunt van afgelopen weekend. Maar toch speelde ook de arbitrage weer een hoofdrol. Een tweede doelpunt van Beerschot werd afgekeurd voor hinderlijk buitenspel. Niet iedereen was akkoord met die beslissing.

Messoudi uit frustratie over beslissing scheidsrechter

"D’Margio staat twee meter naar rechts van Lathouwers en de bal gaat mooi in de hoek. Natuurlijk ziet iedereen dat hij wel een beweging doet, maar dan wordt dat doelpunt toch afgekeurd", zegt Beerschot-coach Mo Messoudi bij Het Nieuwsblad.

"Soms vraag ik me dan af in welke spelsituaties ze overal willen tussenkomen. Het frustreert me ook dat ik weer over de wedstrijdleiding moet beginnen, maar dat is nu eenmaal de realiteit. Natuurlijk is het wel onze eigen verantwoordelijkheid dat we deze wedstrijd niet gewoon over de streep hebben getrokken", benadrukt hij.



In de toegevoegde tijd werden de Ratten genekt door een eigen doelpunt. "Eddie is daar misschien iets te gretig om de bal te veroveren en er wordt een voorzet verstuurd die op dat moment eigenlijk niet zo gevaarlijk is. Labie devieert de bal ongelukkig in eigen doel en we verliezen hier weer op een enorm zure manier punten", besluit Messoudi.