Charleroi-speler die ging vieren voor de harde kern van Anderlecht: "Ineens ging er 'oh oh' door mijn hoofd"

Étienne Camara kroonde zich tot één van de grote uitblinkers bij Charleroi met een vroege openingstreffer. Zijn doelpunt na twaalf minuten gaf de Carolo's meteen houvast. "Ik vind dat we goed aan de match zijn begonnen", klonk het achteraf.

De wedstrijd kende even een onderbreking na bekergooien vanuit het publiek. “Daarna was er een fase die ik niet goed begreep, maar Antoine (Bernier) stelde het goed. Dat was het belangrijkste”, aldus Camara. Charleroi kreeg een strafschop tegen, maar bleef overeind. “Zij hadden hun moment, maar ik denk dat we solide zijn gebleven en onze voorsprong konden vasthouden.”

Voor Camara zelf was het een bijzonder doelpunt. Het was zijn eerste in het profvoetbal. “Ik wilde al lang scoren en had daar met de coaches over gesproken. We hebben eraan gewerkt en dat heeft geloond”, vertelde de Fransman tevreden.

Etienne Camara ging vieren voor de harde kern van Anderlecht

Hij beschreef ook hoe het doelpunt tot stand kwam. “Ik zag ruimte in de rug en ik weet dat Pat (Pflücke) die pass in huis heeft. Ik ga op gevoel, kom voor doel en trap binnen.” Zijn vreugde-uitbarsting voor het Anderlecht-vak zorgde wel voor commotie. “Onze eigen kop stond te ver. Ik ging mijn loopactie gewoon door en wist niet dat ik voor het lokale vak zou uitkomen. Maar toen zag ik die mannen zitten en ging er toch 'oh oh' door mijn hoofd.”

Een gele kaart zorgde voor een kleine domper, want daardoor mist hij de wedstrijd tegen Standard. “Op een bepaald moment moest die kaart vallen. Nu kan ik daarna weer bevrijd spelen”, relativeerde hij.

Tot slot blikte Camara vooruit op de toekomst van Charleroi. “Hans (Cornelis) geeft ons enorm veel vertrouwen. Hij helpt ons en we hebben een duidelijk plan. Match na match voelen we ons beter. Ik hoop dat het zo blijft en dat we op dezelfde basis verdergaan.”