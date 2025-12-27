Reactie Charleroi-speler die ging vieren voor de harde kern van Anderlecht: "Ineens ging er 'oh oh' door mijn hoofd"

Charleroi-speler die ging vieren voor de harde kern van Anderlecht: "Ineens ging er 'oh oh' door mijn hoofd"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Étienne Camara kroonde zich tot één van de grote uitblinkers bij Charleroi met een vroege openingstreffer. Zijn doelpunt na twaalf minuten gaf de Carolo's meteen houvast. "Ik vind dat we goed aan de match zijn begonnen", klonk het achteraf.

De wedstrijd kende even een onderbreking na bekergooien vanuit het publiek. “Daarna was er een fase die ik niet goed begreep, maar Antoine (Bernier) stelde het goed. Dat was het belangrijkste”, aldus Camara. Charleroi kreeg een strafschop tegen, maar bleef overeind. “Zij hadden hun moment, maar ik denk dat we solide zijn gebleven en onze voorsprong konden vasthouden.”

Voor Camara zelf was het een bijzonder doelpunt. Het was zijn eerste in het profvoetbal. “Ik wilde al lang scoren en had daar met de coaches over gesproken. We hebben eraan gewerkt en dat heeft geloond”, vertelde de Fransman tevreden.

Etienne Camara ging vieren voor de harde kern van Anderlecht

Hij beschreef ook hoe het doelpunt tot stand kwam. “Ik zag ruimte in de rug en ik weet dat Pat (Pflücke) die pass in huis heeft. Ik ga op gevoel, kom voor doel en trap binnen.” Zijn vreugde-uitbarsting voor het Anderlecht-vak zorgde wel voor commotie. “Onze eigen kop stond te ver. Ik ging mijn loopactie gewoon door en wist niet dat ik voor het lokale vak zou uitkomen. Maar toen zag ik die mannen zitten en ging er toch 'oh oh' door mijn hoofd.”

Een gele kaart zorgde voor een kleine domper, want daardoor mist hij de wedstrijd tegen Standard. “Op een bepaald moment moest die kaart vallen. Nu kan ik daarna weer bevrijd spelen”, relativeerde hij.

Lees ook... Charleroi slikt fikse domper: deze sterkhouder mist de Waalse derby tegen Standard
Tot slot blikte Camara vooruit op de toekomst van Charleroi. “Hans (Cornelis) geeft ons enorm veel vertrouwen. Hij helpt ons en we hebben een duidelijk plan. Match na match voelen we ons beter. Ik hoop dat het zo blijft en dat we op dezelfde basis verdergaan.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Etienne Camara

Meer nieuws

Charleroi slikt fikse domper: deze sterkhouder mist de Waalse derby tegen Standard

Charleroi slikt fikse domper: deze sterkhouder mist de Waalse derby tegen Standard

16:45
LIVE: Nsimba raakt de paal na een vrije trap van Gonçalves Live

LIVE: Nsimba raakt de paal na een vrije trap van Gonçalves

18:59
Dit is waar Club Brugge zijn winterstage zal doorbrengen

Dit is waar Club Brugge zijn winterstage zal doorbrengen

19:00
Vertrekt Verschaeren deze winter? 'Anderlecht plakt prijskaartje op middenvelder'

Vertrekt Verschaeren deze winter? 'Anderlecht plakt prijskaartje op middenvelder'

13:30
3
Jordi Liongola ziet waar dit seizoen de pijnpunten liggen bij La Louvière Reactie

Jordi Liongola ziet waar dit seizoen de pijnpunten liggen bij La Louvière

18:40
Oosting sluit 2025 af met heel wat werk op de plank "Kregen het niet voor elkaar" Reactie

Oosting sluit 2025 af met heel wat werk op de plank "Kregen het niet voor elkaar"

18:36
Vincent Euvrard verklapt transferplannen van Standard

Vincent Euvrard verklapt transferplannen van Standard

18:30
Leysen en VAR ontnemen zege voor La Louvière tegen ondermaats OH Leuven

Leysen en VAR ontnemen zege voor La Louvière tegen ondermaats OH Leuven

17:59
De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

09:15
4
STVV bulkt van het zelfvertrouwen: "Play-off I? Dat kan nog moeilijk fout lopen"

STVV bulkt van het zelfvertrouwen: "Play-off I? Dat kan nog moeilijk fout lopen"

17:45
Antwerp komt met update over doelman Nozawa na zware botsing: dit is er aan de hand

Antwerp komt met update over doelman Nozawa na zware botsing: dit is er aan de hand

17:43
1
🎥 Ging de arbitrage hier zwaar de mist in? La Louvière voelt zich bestolen

🎥 Ging de arbitrage hier zwaar de mist in? La Louvière voelt zich bestolen

17:30
6
Coach van Europese topclub is duidelijk over sterkhouder Club Brugge: "Ik ben zijn grootste fan"

Coach van Europese topclub is duidelijk over sterkhouder Club Brugge: "Ik ben zijn grootste fan"

17:01
Oosting komt met eerste update over Nozawa na vreselijke botsing Reactie

Oosting komt met eerste update over Nozawa na vreselijke botsing

16:28
12
Zulte Waregem en Sven Vandenbroeck blijven in zelfde bedje ziek ondanks "beste eerste helft"

Zulte Waregem en Sven Vandenbroeck blijven in zelfde bedje ziek ondanks "beste eerste helft"

16:46
3
Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen

Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen

16:30
4
Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

22:56
De minste onder Oosting maar Antwerp pakt wel drie punten tegen Zulte Waregem

De minste onder Oosting maar Antwerp pakt wel drie punten tegen Zulte Waregem

15:36
Voetbal is even bijzaak: Bosuil in shock na harde klap, spelers meteen in alarmfase

Voetbal is even bijzaak: Bosuil in shock na harde klap, spelers meteen in alarmfase

15:41
Johan Boskamp is zwaar onder de indruk van JPL-ploeg: "Onwaarschijnlijk straf"

Johan Boskamp is zwaar onder de indruk van JPL-ploeg: "Onwaarschijnlijk straf"

15:30
Van der Bruggen stuurt duidelijke boodschap naar fans van Cercle Brugge

Van der Bruggen stuurt duidelijke boodschap naar fans van Cercle Brugge

14:45
1
Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien" Reactie

Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien"

23:49
19
Dit zegt alles over het huidige STVV: beelden gaan rond op sociale media

Dit zegt alles over het huidige STVV: beelden gaan rond op sociale media

14:30
Wonderdokter Philippe Clément: wat tot voor kort een droom was, wordt nu al werkelijkheid

Wonderdokter Philippe Clément: wat tot voor kort een droom was, wordt nu al werkelijkheid

15:00
1
Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken tijdens wedstrijd tegen Antwerp

Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken tijdens wedstrijd tegen Antwerp

14:00
Vrancken duidelijk over ambitie van STVV: "Natuurlijk wil je dat"

Vrancken duidelijk over ambitie van STVV: "Natuurlijk wil je dat"

13:45
Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart

Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart

13:00
1
Sebaoui verklapt het geheim achter straf STVV: "Wat ons zo sterk maakt?"

Sebaoui verklapt het geheim achter straf STVV: "Wat ons zo sterk maakt?"

12:45
Amper 59 speelminuten en ook Leko laat man van zes miljoen euro links liggen: transfer op til

Amper 59 speelminuten en ook Leko laat man van zes miljoen euro links liggen: transfer op til

12:30
3
"Zo wit als een laken": er viel Johan Boskamp iets op aan Hayen, maar hij heeft ook goed nieuws voor Genk

"Zo wit als een laken": er viel Johan Boskamp iets op aan Hayen, maar hij heeft ook goed nieuws voor Genk

12:00
Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

21:08
1
Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem)

Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem)

11:30
36
IJskonijn van Cercle Brugge neemt verantwoordelijkheid: "Het kwam erop aan koel te blijven"

IJskonijn van Cercle Brugge neemt verantwoordelijkheid: "Het kwam erop aan koel te blijven"

11:45
2
LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?

LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?

11:00
🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen

🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen

10:50
De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

08:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

azizi azizi over KV Mechelen - FCV Dender EH: 1-0 William Wallace William Wallace over Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen CCpl CCpl over Cercle Brugge - Union SG: 0-0 Pé_1 Pé_1 over Oosting komt met eerste update over Nozawa na vreselijke botsing Nelvafrel Nelvafrel over Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem) Jeroentanesy Jeroentanesy over KAA Gent - Westerlo: - roodwit1880 roodwit1880 over 🎥 Ging de arbitrage hier zwaar de mist in? La Louvière voelt zich bestolen patje teppers patje teppers over Antwerp komt met update over doelman Nozawa na zware botsing: dit is er aan de hand Soloria Soloria over Antwerp - Zulte Waregem: 2-1 Green kill Green kill over Van der Bruggen stuurt duidelijke boodschap naar fans van Cercle Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved