Vertrekt Verschaeren deze winter? 'Anderlecht plakt prijskaartje op middenvelder'

Anderlecht staat voor een belangrijke wintermercato. Niet alleen inkomend, maar ook uitgaand kan er beweging komen. Zelfs een jeugdproduct zou kunnen vertrekken om financiële ademruimte te creëren.

Anderlecht zal deze winter ongetwijfeld actief zijn op de transfermarkt. Op uitgaand vlak kan er ook nog wat bewegen. Paars-wit zou zelfs afscheid kunnen nemen van een jeugdproduct.

Transferexpert Ekrem Konur meldt op X namelijk dat Yari Verschaeren deze winter zou kunnen vertrekken bij Anderlecht. Anderlecht zou openstaan voor een verkoop om financiële ruimte te creëren.

Open deur richting wintertransfer

AZ Alkmaar en Trabzonspor worden gelinkt aan de middenvelder, al is er nog niets concreet. De Brusselaars zouden tussen de 3,5 en 5 miljoen euro vragen.

Verschaeren komt dit seizoen niet aan de gehoopte minuten bij paars-wit. Hij mocht tegen Charleroi invallen maar bleef de twee wedstrijden voordien op de bank.

Lees ook... De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)›

De 24-jarige Belg werd opgeleid in Neerpede en brak nadien door bij de hoofdmacht. Ondertussen speelde hij al 243 wedstrijden voor Anderlecht. De voorbije mercato's werd hij ook al gelinkt aan een vertrek. Komt het er deze winter dan toch?