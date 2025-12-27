Felice Mazzu trekt belangrijke conclusie na gelijkspel bij La Louvière

OH Leuven bleef vandaag steken op een 0-0 in en tegen La Louvière. De Vlaams-Brabanders hadden uiteindelijk een goede Tobe Leysen nodig om de nederlaag te voorkomen.

De bezoekende doelman verrichtte enkele goede reddingen. Vooral op de poging van Jordi Liongola kwam Leysen uitstekend tussen. Daarna werd er niet meer gescoord, waardoor beide ploegen eind 2025 op 20 punten uitkomen.

Leysen tevreden, Mazzu zag reactie

"Ik verwachtte eigenlijk een voorzet, dus ik ben heel blij dat ik er nog bij zat", tekende Sporza een eerste reactie op van Leysen. Die zat nog met de nederlaag tegen Cercle Brugge (0-2) in zijn hoofd.

"Vorige week kregen we nog alles binnen, dus ik ben blij dat het deze keer wel lukt om redding te brengen. We hadden op meer gehoopt, maar we moeten tevreden zijn met een punt."

OHL-coach Felice Mazzu was vooral tevreden over hoe zijn ploeg de rug rechtte na vorige week. "Voor mij is dit punt verdiend, en daarvoor wil ik ze feliciteren. Met deze mentaliteit toonden de spelers een reactie, wat me geruststelt voor het vervolg", klinkt het.

OHL ligt nu stil tot 18 januari. Dan herneemt het de competitie met een wedstrijd op het veld van Sint-Truiden. De speeldag daarop komt Union op bezoek aan Den Dreef.