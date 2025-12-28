Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

Oud-Heverlee Leuven haalde een punt in La Louvière na een wedstrijd waarin vooral overleven centraal stond. De ploeg kon rekenen op meerdere tussenkomsten van doelman Tobe Leysen.

Analyse van de wedstrijd

OHL begon beide helften met intensiteit, maar kwam daarna vooral onder druk te staan. De defensie had moeite met de snelheid van de tegenstanders, wat volgens Leysen duidelijk voelbaar was. “Die hadden we beter moeten opvangen, zeker die grote spits (Fall, red.). Die kon soms iets te gemakkelijk het spel maken”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De doelman benadrukte dat de wedstrijd voortdurend heen en weer ging, zonder duidelijke controle van één ploeg. Hij gaf aan dat het spelpeil omhoog moet en dat het behaalde punt vooral te danken was aan de reactie na de zwakke eerste helft van een week eerder. “Het minste dat we konden doen was stevig reageren na de slechte eerste helft van vorige week tegen Cercle Brugge. En dat deden we, want we toonden de goede mentaliteit”, gaat hij verder.

Omstandigheden op het veld

De partij werd afgewerkt op een bevroren kunstgrasveld, wat voor bijkomende problemen zorgde. Leysen ondervond hinder bij meerdere acties en wees op de risico’s van dergelijke omstandigheden. “Mijn ellebogen doen heel erg pijn en ik kon amper blijven recht staan, want we speelden als het ware op beton.”

Hij stelde dat men moet nagaan of wedstrijden op dergelijke ondergrond verantwoord zijn. “Het wordt tijd dat de Pro League eens bekijkt of er op een bevroren kunstgrasveld matchen kunnen gespeeld worden.”

Felice Mazzu trekt belangrijke conclusie na gelijkspel bij La Louvière
Tot slot gaf hij aan dat dit probleem zich mogelijk opnieuw zal voordoen bij andere clubs met kunstgras, zoals volgende maand op bezoek bij STVV. “De ploegen moeten beslissen of ze op kunstgras spelen, maar bij vriesweer zou er niet mogen op gevoetbald worden”, besluit Leysen.

La Louvière
OH Leuven
Tobe Leysen

