'Sterkhouder van Westerlo in beeld bij buitenlandse topclub'

De wintermercato nadert en dat brengt altijd onrust met zich mee. Ook bij KVC Westerlo kan het spannend worden. Fenerbahçe heeft zijn oog laten vallen op Emin Bayram, meldt het Turkse Fotomac.

De wintermercato staat voor de deur. Voor heel wat ploegen is het een perfect moment om de kern te versterken met oog op de tweede seizoenshelft, al leidt het ook vaak tot teleurstellingen.

Dat kan bij KVC Westerlo het geval zijn binnenkort. Volgens Fotomac heeft de Turkse topclub Fenerbahçe zijn oog laten vallen op centrale verdediger Emin Bayram.

Turkse interesse voor sterkhouder van Westerlo

Hoe concreet de interesse is, is nog niet duidelijk. Voor Westerlo zou het in ieder geval een serieuze aderlating zijn om een sterkhouder in het midden van het seizoen te zien vertrekken.

Bayram werd in september 2023 gehaald bij Galatasaray. Eerst werd de Turkse verdediger gehuurd, tot hij een jaar nadien definitief werd overgenomen door de Kemphanen voor 4 miljoen euro.

Ondertussen speelde de 22-jarige al 75 wedstrijden voor Westerlo waarin hij vier keer kon scoren. Dit seizoen startte hij al iedere wedstrijd in de basis.



