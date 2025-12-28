KVC Westerlo furieus op de arbitrage: "Er valt echt niets aan te begrijpen, ik word steeds bozer"

KVC Westerlo verloor met 2-0 op bezoek bij KAA Gent. Na de wedstrijd sakkerden de bezoekers wat af. Volgens hen had ook de arbitrage een flinke impact op de wedstrijd. "We hadden altijd op voorsprong moeten staan."

KAA Gent haalde het uiteindelijk met 2-0 van KVC Westerlo, maar het had ook helemaal anders kunnen lopen. In de eerste minuut hadden De Kemphanen al op voorsprong kunnen komen na balverlies van Roef, maar die kans werd niet afgemaakt.

En even later had Westerlo een strafschop kunnen krijgen na een contact tussen Isa Sakamoto en Siebe Van Der Heyden. "We moeten altijd op voorsprong komen in deze wedstrijd. Eerst met die kans, daarna met die strafschop", aldus coach Issame Charaï.

Iedereen moet zijn werk doen

"Ik begrijp al niet waarom de strafschop niet wordt gefloten, want er was contact en dat gaf de ref ook toe. Maar volgens hem is niet elk contact een elfmeter. Maar dan had ik op z'n minste verwacht dat de VAR zou tussenkomen."

"Er valt echt niets van te begrijpen, of je hebt geen voetbal gespeeld. De spelers voelen zich natuurlijk geflikt na zo'n situatie. En dat Lardot binnen twee dagen gaat zeggen wat we nu allemaal weten? Dat helpt ook niets meer."

Charaï verwees ook nog naar een andere fase in de wedstrijd: "Na twintig minuten was er een fout op een doorgebroken speler en had er een gele kaart moeten volgen. Het spel gaat verder, Gent krijgt een corner en scoort daaruit de 2-0. Op die gele kaar wordt zelfs niet teruggekomen."

"Ik wil het niet te veel hebben over de arbitrage, maar we kunnen eigenlijk niet anders", aldus de coach van KVC Westerlo. Dat hij heel boos was, bleek ook in zijn interview dat hij even daarvoor al bij de rechtenhouders had gegeven. "Iedereen moet zijn werk doen."