Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

KAA Gent boekte tegen Westerlo opnieuw een overwinning. Voor Tuur Rommens kwam na de wedstrijd vooral een vraag over zijn sportieve toekomst bij de club.

Gent nam na een aarzelende start afstand van Westerlo en hield die voorsprong zonder problemen vast. Voor de ploeg van De Mil betekende het de eerste competitiezege in twee maanden.

Rommens naar Rangers?

Westerlo moest opnieuw zonder punten naar huis. Rommens stond in het verliezende elftal en gaf aan dat het nu vooral tijd is om eventjes te recupereren van wat voorbij is.

Tegelijk blijft de onzekerheid over zijn toekomst aanwezig, omdat hij in verband wordt gebracht met een mogelijke overstap naar Rangers FC. De link met de Schotse club zorgt voor speculatie over zijn volgende stappen.

De vraag rijst of hij na de winterstop nog in het shirt van Westerlo te zien zal zijn. Rommens reageerde kort op de geruchten en hield de deur open voor verdere ontwikkelingen. “Daar weet ik niets van”, zei hij aan Gazet van Antwerpen.

Afwachten

De komende dagen moeten duidelijk maken of er concrete beweging komt in het dossier. Zowel Westerlo als de speler wacht af hoe de situatie evolueert. De winterstop biedt hem de kans om zich voor te bereiden op wat volgt, ongeacht de club waarvoor hij straks uitkomt.