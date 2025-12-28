Heeft KAA Gent versterking nodig richting 2026? Rik De Mil laat zich uit over de situatie

KAA Gent pakte tegen KVC Westerlo een belangrijke 2-0 overwinning. Daardoor staan De Buffalo's bij de jaarwisseling op een achtste plaats, op amper één puntje van het nummer zes Standard. Mag er gedroomd worden van de Champions' Play-offs?

KAA Gent pakte een belangrijke driepunter tegen KVC Westerlo. Het sprong zo over De Kemphanen naar een achtste plaats in het klassement, met 26 punten uit 20 wedstrijden. Daarmee komen ze tot op één puntje van Standard op plaats zes.

Heeft KAA Gent versterking nodig richting voorjaar 2026? 

En dus zijn de Champions' Play-offs plots toch opnieuw mogelijk voor KAA Gent. Al blijven ze voorlopig wel met de voetjes op de grond staan, Rik De Mil in de eerste plaats. Die besefte dat er nog veel werkpunten zijn en dat er op stage nog stappen zullen moeten worden gezet.

Rest de vraag of de kern sterk genoeg is om de top-6 mee te halen. Daarover zal de komende dagen of weken een gesprek volgen tussen Rik De Mil en het bestuur van KAA Gent. Mogelijk speelt de (ernstige?) blessure van Matisse Samoise een extra rol in dat verhaal.

Rik De Mil gaat niet in de pers roepen wat hij wil

"Ik ben niet de persoon die in de pers gaat roepen dat hij dit of dat nodig heeft, of deze of die speler", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie na de wedstrijd tegen KVC Westerlo. "Ik heb ondertussen wel de analyse gemaakt van de voorbije drie weken."

Lees ook... 🎥 Enorme domper op de feestvreugde? Sterkhouder Gent mogelijk heel lang buiten strijd
"Daarmee gaan we nu aan de slag, want die analyse gaan we nu ook voeren met het bestuur van KAA Gent. Dat zal een goed gesprek worden met het bestuur. We zullen samen kijken waar we eventueel dingen moeten aanpassen en waar er eventueel iets moet gebeuren."

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Union SG Union SG 20 42 12 6 2 36-12 24 V G G W G
2. Club Brugge Club Brugge 20 41 13 2 5 36-22 14 V V W W W
3. STVV STVV 20 39 12 3 5 30-23 7 W W V W W
4. Anderlecht Anderlecht 20 35 10 5 5 28-22 6 W V W G V
5. KV Mechelen KV Mechelen 20 31 8 7 5 25-22 3 V W W V G
6. Standard Standard 20 27 8 3 9 18-23 -5 W W V W V
7. Antwerp Antwerp 20 27 7 6 7 24-21 3 W W W G W
8. KAA Gent KAA Gent 20 26 7 5 8 28-29 -1 V G V V W
9. KRC Genk KRC Genk 20 25 6 7 7 27-31 -4 W V G G V
10. Westerlo Westerlo 20 24 6 6 8 28-30 -2 G W G W V
11. Charleroi Charleroi 20 24 6 6 8 23-26 -3 G V G G W
12. Zulte Waregem Zulte Waregem 20 23 5 8 7 26-29 -3 G G G V V
13. OH Leuven OH Leuven 20 20 5 5 10 19-29 -10 V G W V G
14. La Louvière La Louvière 20 20 4 8 8 15-21 -6 G V G V G
15. Cercle Brugge Cercle Brugge 20 17 3 8 9 25-30 -5 G V V W G
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 20 13 2 7 11 16-34 -18 G W V V G
Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

