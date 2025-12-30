'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'

Griffin Yow, de Amerikaanse winger van KVC Westerlo, zit in juni volgend jaar op het einde van zijn contract. De kans op een vertrek deze winter is dus groot, en verschillende clubs tonen interesse.

Griffin Yow (23) zou deze winter wel eens een van de koopjes van de Jupiler Pro League kunnen worden. Het contract van de flankaanvaller van Westerlo loopt af in juni en hij zou volgens onze informatie niet willen verlengen in de Kempen. Een vertrek in januari wordt daarom voorbereid.

Yow speelde de laatste twee wedstrijden van Westerlo dit jaar niet: eerst bleef hij op de bank, daarna werd hij uit de selectie gelaten. Toch was hij sinds zijn komst in 2022 van DC United een vaste waarde. In drie jaar tijd speelde de Amerikaan 86 wedstrijden, goed voor 18 goals en 10 assists.

KAA Gent volgt Griffin Yow

Ook dit seizoen scoorde Yow al 3 keer in 16 wedstrijden en meerdere clubs ruiken hun kans. Onder de Belgische eersteklassers zou KAA Gent het meest concreet geïnteresseerd zijn. In het buitenland zou Pafos FC, leider in Cyprus en actief in de Champions League, eveneens in de running zijn.

Westerlo is bereid om hem goedkoop te laten vertrekken: hoewel zijn waarde op 2,5 miljoen euro wordt geschat, zou Yow het Kuipje mogen verlaten voor ongeveer 500.000 euro. Een buitenkans op een Belgische markt die zwaar lijdt onder het conflict tussen DAZN en de zenders, waardoor de tv‑rechten onzeker blijven.

Voor Yow zelf is het doel duidelijk: zoveel mogelijk speeltijd om opnieuw in beeld te komen bij de Amerikaanse bondscoach Mauricio Pochettino. De winger, geboren in Clifton (Virginia), heeft vier caps maar werd sinds 2024 niet meer opgeroepen. Hij veranderde recent van makelaar en werkt nu met een advocaat om een wintertransfer te versnellen.