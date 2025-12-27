Vrancken duidelijk over ambitie van STVV: "Natuurlijk wil je dat"

Wouter Vrancken en STVV duiken met een schitterend gevoel 2026 in. De Kanaries pakten op het veld van Standard de volle buit en zijn nog altijd derde in de competitie. Coach Wouter Vrancken is een meer dan tevreden man.

Vrancken en co kwamen wel eerst op achterstand in Luik; Casper Nielsen was de boeman van dienst: 1-0. Standard schoot zichzelf daarna in de voet met een rode kaart van Timothé Nkada.

STVV nam over en kon opnieuw rekenen op een dodelijke Keisuke Goto. De Japanner zorgde voor de 1-1 en 1-2 en stuurde zijn team zo met een geweldig gevoel en 39 punten richting de eindejaarstafel.

Vrancken feliciteert zijn ploeg

"We hebben nu 39 punten en ik kan alleen maar proficiat zeggen voor dit magnifieke halfjaar", feliciteert Wouter Vrancken zijn ploeg bij Het Laatste Nieuws.

"De kwaliteit van het spel is even geminderd, dat is meer dan normaal in een voetbalseizoen", geeft de Limburger toe. "Toch zie ik nog steeds de onverzettelijkheid, teamspirit, het voor elkaar door het vuur gaan, enzovoort. Daardoor geven we weinig kansen weg."

Lees ook... Dit zegt alles over het huidige STVV: beelden gaan rond op sociale media›

"We staan nog steeds derde", blijft Vrancken zijn ambitieuze zelf. "Na iedere wedstrijd wil je op je huidige positie of hoger staan. Natuurlijk wil je in de huidige situatie PO 1 spelen."