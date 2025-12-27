Casper Nielsen maakt ploegmaat helemaal af: "Onacceptabel"

Standard verloor dure punten tegen STVV. De Rouches stonden snel met tien man na een bijzonder onnodige uitsluiting van Timothé Nkada. Die sloeg Vanwesemael een bloedneus tijdens de wedstrijd.

Op het moment dat Standard op voorsprong stond, liet Nkada zich verrassen door Robert‑Jan Vanwesemael. Het was de Standard‑aanvaller die daarbij uithaalde en zijn tegenstander een klap in het gezicht gaf. Dat deed hij bovendien pal voor de neus van de scheidsrechter.

De bloedneus van Vanwesemael toonde hoe hard de tik was. Nkada kreeg dan ook terecht rood. Het was het begin van de totale ommekeer, waarbij STVV uiteindelijk nog de zege wist te pakken tegen de Rouches op Sclessin.

🟥 | Timothé Nkada est exclu pour cette mauvaise réaction sur Robert-Jan Vanwesemael. 😶‍🌫️👀 #STASTV pic.twitter.com/JD03xjmEHq — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 26, 2025

De ploegmaats van Nkada konden niet lachen met wat ze zagen van hun collega. Dat hij de ploeg in de steek liet? Dat ging er niet in bij onder meer Casper Nielsen, die dan ook zeer stevig uithaalde in zijn reactie achteraf.

Casper Nielsen furieus op zijn ploegmaat Timothée Nkada

"Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik moet zeggen", begon hij. De Deen deelde uiteindelijk zijn oprechte mening. "Dit is gewoonweg onacceptabel, het is een gebrek aan professionaliteit", gaf Nielsen toe bij DAZN.



"Ik ben woedend. Excuseer me, maar dit is niet te accepteren. Na een uitstekende start van de wedstrijd hebben we onszelf in een onnodig lastige situatie gebracht. Ik heb niets meer toe te voegen", verklaarde hij.