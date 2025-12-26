Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het minste wat je kan zeggen van Radja Nainggolan is dat hij er een bewogen 2025 heeft opzitten. De middenvelder van Sporting Lokeren belandde dit jaar zelfs even in de cel nadat zijn naam valt in een drugsdossier.

Radja Nainggolan heeft er al een prima carrière opzitten. Hij maakte grote sier bij vele clubs en is zeker in Italië nog steeds een halve godheid. Ook anno 2025 laat hij nog steeds mooie dingen zien, zoveel is duidelijk.

Analisten hebben wat te zeggen over Radja Nainggolan

Bij Sporting Lokeren heeft hij het voetbalplezier helemaal weten terug te vinden en zijn team is momenteel ook bezig aan een reeks van tien wedstrijden zonder nederlaag. Daardoor komen de Waaslanders in aanmerking voor de top-6 en de Promotion Play-offs.

Voor Naiggolan zelf was het wel een bewogen jaar, want begin dit jaar kwam hij zelfs in aanraking met het gerecht toen zijn naam werd genoemd in een drugszaak. Toch blijft hij volgens de analisten een man vol goede bedoelingen.

Heeft Radja Nainggolan de structuur van het voetbal nodig?

"Ik heb het voor Radja. Het deed me oprecht pijn toen hij in 2018 niet met de gouden generatie mee naar het WK mocht. Hij had iets van een ongeleid projectiel", aldus Jan Bakelants in zijn jaaroverzicht in HUMO over de middenvelder.

Lees ook... Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt
Waarop Frank Boeckx meteen inpikte: "Als je hem aan je kant had, kreeg je alles gedaan. Radja is een bon vivant, maar zonder slechte bedoelingen. Hoe langer hij kan voetballen, hoe beter. Volgens mij heeft hij die structuur nodig. Anders zou hij zomaar weer met de foute personen uit het nachtleven in contact kunnen komen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
KSC Lokeren
België
Radja Nainggolan

Meer nieuws

Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

19:40
LIVE: Charleroi op voorsprong, match stilgelegd Live

LIVE: Charleroi op voorsprong, match stilgelegd

20:59
Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

21:08
Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

21:00
🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

20:40
2
Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

20:26
Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

20:20
🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

20:00
1
Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

19:20
Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

19:10
Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

19:00
Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

18:00
"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

18:40
Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

18:10
Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

18:02
Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

18:20
"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

17:40
Ivan Leko spreekt klare taal na thriller tegen KRC Genk: "Dat gebeurt ook niet elke dag"

Ivan Leko spreekt klare taal na thriller tegen KRC Genk: "Dat gebeurt ook niet elke dag"

17:10
📷 Mathias Delorge dropt foto vanuit ziekenhuisbed

📷 Mathias Delorge dropt foto vanuit ziekenhuisbed

17:20
"Uitlenen of verkopen": Vidarsson spreekt klare taal richting KAA Gent

"Uitlenen of verkopen": Vidarsson spreekt klare taal richting KAA Gent

17:00
1
Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

16:28
Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

16:30
5
🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

15:54
49
Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

15:27
Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

15:30
3
"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

15:00
Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

14:40
4
Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

14:30
Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Dimitrievski - Origi

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Dimitrievski - Origi

13:00
Angulo vertelt zelf aan welke ploegen hij gelinkt wordt en wat waar is

Angulo vertelt zelf aan welke ploegen hij gelinkt wordt en wat waar is

13:30
'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten'

'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten'

13:00
2
"Niemand is er beter in dan Hayen": Van Der Elst stelt duidelijk statement

"Niemand is er beter in dan Hayen": Van Der Elst stelt duidelijk statement

12:40
2
Burnley-coach Scott Parker (ex-Club) is duidelijk over Mike Trésor (ex-Genk)

Burnley-coach Scott Parker (ex-Club) is duidelijk over Mike Trésor (ex-Genk)

12:20
"Opgelegd door de bobo's bij de UEFA": Belgische bondscoach van Mali, Tom Sainftiet, haalt stevig uit

"Opgelegd door de bobo's bij de UEFA": Belgische bondscoach van Mali, Tom Sainftiet, haalt stevig uit

12:00
2
Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"

Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"

11:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 3-1 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
KV Kortrijk KV Kortrijk 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Cercle Brugge - Union SG: 0-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst GertjeFCB GertjeFCB over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" Belgisistan soccer Belgisistan soccer over Anderlecht - Charleroi: 0-1 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - STVV: 1-2 VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over 'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten' El Rifle El Rifle over 🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge? Standard 2.0 Standard 2.0 over 🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved