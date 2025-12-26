Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

Het minste wat je kan zeggen van Radja Nainggolan is dat hij er een bewogen 2025 heeft opzitten. De middenvelder van Sporting Lokeren belandde dit jaar zelfs even in de cel nadat zijn naam valt in een drugsdossier.

Radja Nainggolan heeft er al een prima carrière opzitten. Hij maakte grote sier bij vele clubs en is zeker in Italië nog steeds een halve godheid. Ook anno 2025 laat hij nog steeds mooie dingen zien, zoveel is duidelijk.

Analisten hebben wat te zeggen over Radja Nainggolan

Bij Sporting Lokeren heeft hij het voetbalplezier helemaal weten terug te vinden en zijn team is momenteel ook bezig aan een reeks van tien wedstrijden zonder nederlaag. Daardoor komen de Waaslanders in aanmerking voor de top-6 en de Promotion Play-offs.

Voor Naiggolan zelf was het wel een bewogen jaar, want begin dit jaar kwam hij zelfs in aanraking met het gerecht toen zijn naam werd genoemd in een drugszaak. Toch blijft hij volgens de analisten een man vol goede bedoelingen.

Heeft Radja Nainggolan de structuur van het voetbal nodig?

"Ik heb het voor Radja. Het deed me oprecht pijn toen hij in 2018 niet met de gouden generatie mee naar het WK mocht. Hij had iets van een ongeleid projectiel", aldus Jan Bakelants in zijn jaaroverzicht in HUMO over de middenvelder.

Lees ook... Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt›

Waarop Frank Boeckx meteen inpikte: "Als je hem aan je kant had, kreeg je alles gedaan. Radja is een bon vivant, maar zonder slechte bedoelingen. Hoe langer hij kan voetballen, hoe beter. Volgens mij heeft hij die structuur nodig. Anders zou hij zomaar weer met de foute personen uit het nachtleven in contact kunnen komen."