'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi'

Divock Origi is transfervrij, maar wie durft het risico te nemen om de voormalige Liverpool-spits, die al meerdere jaren nauwelijks speelde, een kans te geven?

De carrière van Divock Origi heeft sinds zijn komst naar AC Milan een wat trieste wending genomen. De aanvaller arriveerde er in 2022 transfervrij, als de "perfecte supersub" van Liverpool en volgens Jürgen Klopp een ware legende van Anfield. Drie jaar later vertrok hij uit San Siro met amper 36 wedstrijden op de teller, allemaal uit het seizoen 2022-2023.

Daarna werd Origi uitgeleend aan Nottingham Forest, waar hij een bijzonder moeilijk seizoen kende. En sindsdien? Niets meer. De Rode Duivel werd teruggezet naar de Primavera en vervolgens volledig aan de kant geschoven door AC Milan. Ondanks zijn riante loon leek Divock Origi geen haast te maken om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Nu is hij transfervrij, maar zijn laatste officiële wedstrijd dateert al van 21 april 2024. Zijn naam viel de voorbije maanden wel eens in de Jupiler Pro League, maar het blijft afwachten of een club het aandurft hem een kans te geven, en vooral onder welke voorwaarden.

Maccabi Tel Aviv, eerste piste voor Origi

In afwachting van mogelijke Belgische interesse circuleert er alvast één concrete piste. Volgens transferjournalist Aaron Domínguez zou Maccabi Tel Aviv een contractvoorstel hebben neergelegd bij de voormalige Liverpool-spits.

De huidige nummer drie in de Israëlische competitie is op zoek naar een diepe spits en heeft met Yonas Malede (ex-Gent, ex-KV Mechelen) al een voormalige Pro League-speler in de kern. Is dit een realistische optie? Mogelijk wel, al blijft de vraag of Origi zelf openstaat voor een avontuur in Israël.

Divock Origi

