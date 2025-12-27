Wie profiteert? 'Pocognoli gebruikt hem ook niet: ex-speler Antwerp dicht bij bliksemvertrek'

Sébastien Pocognoli beleefde een turbulente start van zijn ambtstermijn bij Monaco. George Ilenikhena dacht voordeel te halen uit zijn komst, maar heeft niet veel meer minuten gekregen.

Krépin Diatta is niet de enige voormalige speler uit de Jupiler Pro League in de selectie van Monaco. Ook in het aanvallende compartiment probeert George Ilenikhena zijn plek te veroveren. Antwerp prijst zich nog elke dag gelukkig met de meerwaarde die is gemaakt op zijn transfer.

De Great Old had echter durf nodig om hem voor zes miljoen op te halen bij Amiens, terwijl hij nog maar net professioneel was geworden en nog geen 17 jaar oud was. Zijn vele beslissende invalbeurten (waaronder die tegen FC Barcelona in de Champions League) hebben indruk gemaakt.

Luxe-invaller, met minder succes dan in België

Een jaar later legde Monaco bijna 18 miljoen op tafel. De verwachtingen zijn dus hoger. Maar zijn status lijkt hetzelfde gebleven: slechts zes basisplaatsen in de Ligue 1 vorig seizoen, twee dit seizoen. De komst van Sébastien Pocognoli heeft niet veel aan zijn situatie veranderd.

Mika Bereth en Folarin Balogun hebben de voorkeur boven hem. Zijn enige basisplaats sinds de verandering van trainer? Tijdens de 4-1 nederlaag in Rennes was hij een van de eersten die gewisseld werd. Met een contract tot juni 2029 heeft Ilenikhena nog tijd. Hij is tenslotte nog maar 19 jaar.


Maar een vertrek wordt steeds vaker genoemd. Volgens L'Equipe zou Eintracht Frankfurt geïnteresseerd zijn om hem in januari een nieuwe kans te geven. Hoewel George Ilenikhena een vroegrijp talent is, moet men snelheid niet verwarren met overhaastheid.

