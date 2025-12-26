🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

Standard speelt op dit moment tegen Sint‑Truiden. De Rouches staan met tien man na de bijzonder onnodige uitsluiting van Timothé Nkada.

Tot begin deze maand was Nkada nog invaller, maar sindsdien lijkt hij Thomas Henry voorbijgestoken te hebben in de spitspositie. Hij scoorde in de beker en was beslissend op het veld van Cercle Brugge, waardoor de Fransman zich nadrukkelijk in de kijker speelde.

Tegen Sint‑Truiden voegde hij een assist toe aan zijn statistieken, na de knappe afstandsknal van Casper Nielsen. Maar daarna ging het mis. Op het moment dat Standard op voorsprong stond, liet Nkada zich verrassen door Robert‑Jan Vanwesemael.

Een moment van zinsverbijstering dat zwaar doorweegt

De twee duwden wat in aanloop naar een duel, maar het was de Standard‑aanvaller die over de schreef ging door zijn tegenstander een klap in het gezicht te geven, pal voor de neus van de scheidsrechter.

De bloedneus van Vanwesemael toonde hoe hard de tik was. Nkada kreeg dan ook terecht rood. Hij besefte meteen dat hij verkeerd was en liep zichtbaar aangeslagen naar de kleedkamer, terwijl hij in zijn carrière nog nooit eerder was uitgesloten.

Alsof dat nog niet genoeg was, maakte Sint‑Truiden een kwartier later gelijk via Keisuke Goto. Vincent Euvrard had eerder al geklaagd over het gebrek aan emotionele controle bij zijn spelers (dit is al de zesde rode kaart van het seizoen), en het lijkt erop dat hij die boodschap nog vaker zal moeten herhalen.



