Jeugdproduct Gent valt dik tegen bij Lokeren: "Onbegrijpelijke transfer en je kon het voorspellen"

Sporting Lokeren is aan een aantal goede weken - zeg ondertussen maar maanden - bezig. Het verloor al tien speeldagen op rij niet. Wie het daar niet speciaal voor moet bedanken? Tom Boere. Die kon nog niet overtuigen.

Tom Boere kwam over van de Spaanse vierde klasse, waar hij speelde bij Terrassa. Boere is een Nederlander van 33. Na een week trainen bij Lokeren had hij coach Stijn Vreven voldoende weten te overtuigen in juli. Boere heeft een contract getekend voor één seizoen.

Tom Boere komt weinig aan spelen toe

De spits kende zijn jeugdopleiding bij KAA Gent en Ajax. Daarna maakte hij vooral doelpunten in de Nederlandse tweede afdeling, vooraleer hij ging voetballen in andere landen. Zo kwam hij onder meer terecht in Duitsland en Spanje.

Hij begon het seizoen als centrumspits, maar verdween snel uit de ploeg. In tien wedstrijden kon hij geen enkel doelpunt of assist maken en in totaal zit hij nog steeds maar aan 402 speelminuten - momenteel moet hij het stellen met korte invalbeurten.

Tom Boere de tegenvaller van Lokeren

De tegenvaller bij Lokeren wordt hij genoemd, ook door de analisten. "We zijn een halfjaar ver en hij scoorde nog niet. Hij heeft absoluut geen toegevoegde waarde gehad", aldus ook Bart Van den Eede bij TV Oost.


"En dat was vooraf al duidelijk. Al drie-vier jaar had hij bijna geen wedstrijden meer gespeeld of doelpunten gemaakt. Dat blijft voor mij een onbegrijpelijke transfer. Je kan er niet naast, als je een spits haalt die niet scoort is dat jammer. En zeker als je het had kunnen voorspellen."

