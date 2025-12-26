🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?
Foto: © photonews

Club Brugge heeft vrijdag een spectaculaire wedstrijd gewonnen op het veld van Racing Genk. Eén fase zorgt echter voor de nodige discussie.

Na 45 perfect gecontroleerde minuten dacht Club Brugge de wedstrijd al in handen te hebben op het veld van Racing Genk, vrijdag op de 20e speeldag van de Jupiler Pro League.

Dankzij doelpunten van Hugo Vetlesen, Roméo Vermant en Hans Vanaken stonden de Blauw-Zwarten al 0-2 en later 1-3 voor aan de rust, nadat Yira Sor de aansluitingstreffer had gemaakt kort na de 0-2.

In de tweede helft verdween Brugge echter bijna volledig uit de wedstrijd en kwam Genk helemaal terug: eerst 2-3, daarna 3-3. Vervolgens zette Aleksandar Stankovic de Bruggelingen opnieuw op voorsprong met een schitterend schot.

Het keerpunt van de match: geen penalty voor Genk

Een goal die Brugge goed uitkwam, want het had het moeilijk in de Cegeka Arena. En ondanks die nieuwe opdoffer had Racing Genk op het einde van de wedstrijd alsnog een penalty kunnen krijgen. Hugo Siquet leek de bal namelijk op foutieve wijze met de hand te raken in de zestien.

De VAR vroeg scheidsrechter Lawrence Visser om de beelden te bekijken, maar die veranderde zijn beslissing niet. Co-commentator Gilles De Bilde vond het alvast te licht voor een penalty. Bij het ingaan van de toegevoegde tijd besliste Cissé Sandra de wedstrijd door de 3-5 te scoren, waardoor alle spanning verdween.

Lees ook... Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

