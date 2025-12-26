Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

De wedstrijd tussen Anderlecht en Charleroi moest al na 13 minuten gepauzeerd worden. Nadat Charleroi scoorde, waren enkele paars-witte heethoofden het niet eens met de viering van de Carolo's.

Anderlecht begon redelijk dramatisch aan de wedstrijd. Charleroi had al twee goeie kansen gehad, maar de verdediging hing met haken en ogen aan elkaar.

Bij de derde keer dat ze kwamen opdagen, was het prijs. Pflücke kreeg veel te veel ruimte van de middenvelders en Hey moest daardoor uitstappen. Daardoor kwam Camara helemaal alleen te staan in de zestien en Pflücke behield het overzicht.

Antoine Bernier werd geraakt door een geworpen flesje

Camara scoorde in de korte hoek en ging vieren in de hoek waar de zwaarste Anderlecht-fans zaten. Die lieten dat niet over hun kant gaan en wierpen met allerhande objecten.

Er vlogen bekers en flesjes door de lucht en Antoine Bernier - die zijn jeugdopleiding bij Anderlecht genoot - werd door een flesje geraakt en had verzorging nodig.

Scheidsrechter Bram Van Driessche legde de match meteen stil en stuurde alle spelers naar binnen. Na 10 minuten mochten ze weer buiten komen.