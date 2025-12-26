Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien"

Anderlecht ging thuis met 1-2 onderuit tegen Charleroi na een dramatische start. Al binnen het eerste kwartier keek paars-wit tegen twee goals aan, een achterstand die niet meer werd weggewerkt. Besnik Hasi was na afloop duidelijk in zijn analyse.

“Het is een verdiende overwinning van Charleroi”, stelde de trainer. “We zijn heel slecht aan de wedstrijd begonnen, met veel te veel ruimte. Dat mag thuis niet gebeuren. Na de penalty voor de 1-2 hebben we eigenlijk geen grote kansen meer gecreëerd.”

Volgens Hasi probeerde Anderlecht nog van alles, maar zonder succes. “We hebben alles geprobeerd, maar het werkte niet. Charleroi stond heel goed in blok en wij brachten te weinig kwaliteit. Normaal beginnen we thuis met duels en intensiteit, maar vandaag was dat er helemaal niet.”

Beperkingen voor- en achterin

De coach wees ook op structurele problemen binnen zijn ploeg. “We hebben onze beperkingen gezien, zowel vooraan als achteraan. Dat zijn geen excuses, ook niet met de jongens die we missen. Maar toch... We hebben een grote kern, maar als je er drie mist (Kana, Augustinsson en Camara, nvdr.), mis je kwaliteit om wedstrijden te controleren en te domineren.”

Het gemis laat zich volgens Hasi al een tijdje voelen. “Sinds het uitvallen van die drie hebben we het moeilijk. Vooral Kana is heel belangrijk in de organisatie en ook voetballend. Er zijn ook een paar jongens die op het tandvlees zitten.”

Hasi wil héél graag een spits

Over de mentaliteit wilde Hasi niet te hard oordelen, maar hij plaatste wel kanttekeningen. “Dat kan ook te maken hebben met vermoeidheid. We werken met veel jonge gasten en die zijn misschien gewoon leeg.”



Tot slot kwam ook de wintermercato ter sprake, met name de spitspositie. “Uiteraard wil ik een spits. Dolberg is vertrokken en we kennen de situatie van Vazquez. Goto terughalen van STVV? Hij wou absoluut minuten die wij moeilijk konden garanderen. Dolberg was toen ook nog hier en bij STVV zit hij in een omgeving die beter bij hem past qua taal. Contractueel hebben wij daar niks te zoeken.”