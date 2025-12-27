"Zo wit als een laken": er viel Johan Boskamp iets op aan Hayen, maar hij heeft ook goed nieuws voor Genk

"Zo wit als een laken": er viel Johan Boskamp iets op aan Hayen, maar hij heeft ook goed nieuws voor Genk

KRC Genk speelde tegen Club Brugge zeker geen slechte wedstrijd, maar de eindstand was wel een nieuwe nederlaag: 3-5. Johan Boskamp heeft zich uitgelaten over de wedstrijd en over de prestatie van KRC Genk.

Johan Boskamp keek naar de wedstrijd tussen KRC Genk en Club Brugge en genoot van twee ploegen die er vol voor gingen. Samen kwamen ze in de 3-5 overwinning van blauw-zwart tot liefst acht doelpunten.

Doelpuntenspektakel reden tot analyse?

"Ik heb genoten. Twee ploegen die spelen om te winnen: dat had ik dit seizoen nog niet al te vaak gezien in België. Er werd niet geweldig verdedigd, maar dat maakte het net zo'n leuk potje", opende Johan Boskamp zijn analyse bij Het Belang van Limburg.

Club Brugge én Genk gaven beiden veel ruimte weg volgens Boskamp, die ook vond dat Matte Smets niet meteen zijn beste wedstrijd speelde, al werd hij de goal van Vanaken ook niet geholpen door Medina. Ook over de strafschopfase na het handspel van Siquet had hij wel wat te zeggen. 

Na de winterstop beterschap voor Genk?

Het is dan ook niet meer dan logisch dat Nicky Hayen een rotgevoel zal overhouden aan de match tegen Club Brugge. "Voor de match zag hij wit als een laken, zo gespannen. En ook tijdens de wedstrijd heb ik hem nog nooit zo hevig zien, vooral tegen de vierde ref."

"Genk knokte zich in de wedstrijd dankzij een geweldige instelling. Op basis van wat ik zag tegen Club, verwacht ik wel dat het na de winterstop in stijgende lijn zal gaan. Hier kunnen ze op verder bouwen", aldus Boskamp nog.

