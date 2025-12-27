Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge

Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na een handsbal van Siquet claimde KRC Genk een strafschop tegen Club Brugge. Nicky Hayen had er achteraf wat over te zeggen en ook de analisten en ex-scheidsrechters rolden over elkaar om hun mening te geven.

In de slotfase bleef een mogelijke strafschop voor Genk uit na een handsbal van Siquet. Volgens ex-scheidsrechter Serge Gumienny bestond er geen twijfel over: de bal moest op de stip in die bepaalde fase voor KRC Genk.

Velen vonden het een elfmeter

“In 90% van de gevallen is dit strafschop, waarom nu dan niet”, aldus Serge Gumienny in Het Belang van Limburg. “Drie man in Tubeke vond het een strafschop, maar de ref niet. Krijgen zij dan andere instructies?", vroeg hij zich luidop af.

Het was inderdaad bijzonder dat de ref naar het scherm van de VAR werd gestuurd vanuit Tubeke ... om vervolgens bij zijn beslissing te blijven. Daar zal maandag sowieso iets over te zeggen zijn in de bijeenkomst met Jonathan Lardot.

Volgens Johan Boskamp géén strafschop

Al was het ook niet voor iedereen een elfmeter op vrijdag in de wedstrijd tussen KRC Genk en Club Brugge. Volgens Johan Boskamp was het dan weer géén elfmeter. Hij was blij dat Lawrence Visser bij zijn standpunt bleef.

Lees ook... Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet
“Meen je dat nou?! Daar kan je toch echt geen strafschop voor fluiten. Ik vreesde er even voor toen de scheids naar het schermpie geroepen werd, maar uiteindelijk nam ie toch de juiste beslissing. Het was te licht joh", aldus Boskamp in Het Belang van Limburg.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Johan Boskamp
Hugo Siquet

Meer nieuws

Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?

Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?

10:00
Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

21:00
42
🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

15:54
65
De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

09:15
Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

19:00
"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

18:40
1
Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

09:00
De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

08:00
2
Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

18:10
Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

08:40
1
Eindejaarsmoeheid bij de leider? "Jullie hebben ook een pauze nodig, niet?"

Eindejaarsmoeheid bij de leider? "Jullie hebben ook een pauze nodig, niet?"

08:20
3
Ivan Leko spreekt klare taal na thriller tegen KRC Genk: "Dat gebeurt ook niet elke dag"

Ivan Leko spreekt klare taal na thriller tegen KRC Genk: "Dat gebeurt ook niet elke dag"

17:10
Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

16:28
Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

07:00
1
Wie profiteert? 'Pocognoli gebruikt hem ook niet: ex-speler Antwerp dicht bij bliksemvertrek'

Wie profiteert? 'Pocognoli gebruikt hem ook niet: ex-speler Antwerp dicht bij bliksemvertrek'

07:21
Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup

Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup

07:40
📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

06:30
Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien" Reactie

Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien"

23:49
7
Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

15:27
Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

23:30
Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

22:56
Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

23:00
Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

14:00
🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

20:40
16
Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

21:40
1
Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

21:08
Analist komt met straffe uitspraken over Thibaut Courtois

Analist komt met straffe uitspraken over Thibaut Courtois

22:00
Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

22:00
"Dat hoor ik ook": Vanderbiest reageert op geruchten over extra speler

"Dat hoor ik ook": Vanderbiest reageert op geruchten over extra speler

21:20
Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

20:26
🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

20:00
6
Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

20:20
Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

19:20
Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

19:10
We kunnen het met zekerheid zeggen: dit is de nieuwe coach van Charleroi Reactie

We kunnen het met zekerheid zeggen: dit is de nieuwe coach van Charleroi

00:20
Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

19:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 16:00 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen ontleder ontleder ontleder ontleder over 🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge? Vital Verheyen Vital Verheyen over KRC Genk - Club Brugge: 3-5 Soloria Soloria over Antwerp - Zulte Waregem: - snuffel snuffel over Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet malinezer malinezer over De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter" Impala Impala over Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal Impala Impala over Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp" Impala Impala over Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam Pierrebourgeois Pierrebourgeois over 🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved