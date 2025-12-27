Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge

Na een handsbal van Siquet claimde KRC Genk een strafschop tegen Club Brugge. Nicky Hayen had er achteraf wat over te zeggen en ook de analisten en ex-scheidsrechters rolden over elkaar om hun mening te geven.

In de slotfase bleef een mogelijke strafschop voor Genk uit na een handsbal van Siquet. Volgens ex-scheidsrechter Serge Gumienny bestond er geen twijfel over: de bal moest op de stip in die bepaalde fase voor KRC Genk.

Velen vonden het een elfmeter

“In 90% van de gevallen is dit strafschop, waarom nu dan niet”, aldus Serge Gumienny in Het Belang van Limburg. “Drie man in Tubeke vond het een strafschop, maar de ref niet. Krijgen zij dan andere instructies?", vroeg hij zich luidop af.

Het was inderdaad bijzonder dat de ref naar het scherm van de VAR werd gestuurd vanuit Tubeke ... om vervolgens bij zijn beslissing te blijven. Daar zal maandag sowieso iets over te zeggen zijn in de bijeenkomst met Jonathan Lardot.

Volgens Johan Boskamp géén strafschop

Al was het ook niet voor iedereen een elfmeter op vrijdag in de wedstrijd tussen KRC Genk en Club Brugge. Volgens Johan Boskamp was het dan weer géén elfmeter. Hij was blij dat Lawrence Visser bij zijn standpunt bleef.

“Meen je dat nou?! Daar kan je toch echt geen strafschop voor fluiten. Ik vreesde er even voor toen de scheids naar het schermpie geroepen werd, maar uiteindelijk nam ie toch de juiste beslissing. Het was te licht joh", aldus Boskamp in Het Belang van Limburg.