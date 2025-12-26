Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

Serge Gumienny gaf een duidelijke analyse van de omstreden handsfase in de slotminuten van Genk‑Club Brugge. Hij ging daarbij in op de beslissing van de scheidsrechter en de rol van de VAR.

Discussie over de handsfase

In de slotfase bleef een mogelijke strafschop voor Genk uit na een handsbal van Siquet. “In 90% van de gevallen is dit strafschop, waarom nu dan niet”, zegt ex-scheids Serge Gumienny in Het Belang van Limburg.

Hij wees erop dat de fase ondanks een VAR‑ingreep niet werd bestraft. Volgens hem was er binnen het VAR‑team wel overtuiging. “Drie man in Tubeke vond het een strafschop, maar de ref niet. Krijgen zij dan andere instructies.”

Daarmee benadrukte hij dat de meningen tussen veldref en VAR uiteenliepen. Gumienny ging verder in op de duidelijkheid van de beelden. “Over het handspel zelf is er weinig discussie. De beelden zijn duidelijk: de bal valt op zijn hand.”

Onzekerheid over richtlijnen

De voormalige scheidsrechter wees op de veranderde interpretaties rond handspel. Hij stelde dat de huidige richtlijnen voor verwarring zorgen bij officials. Volgens hem leidt dat ertoe dat gelijkaardige fases verschillend beoordeeld worden.

Hij benadrukte opnieuw de rol van de VAR in deze situatie. Gumienny vertelde: “Drie man in Tubeke vonden dit wel een penalty waard. Anders hadden ze Visser nooit naar het scherm geroepen.”



Hij merkte op dat Visser na het bekijken van dezelfde beelden toch bij zijn beslissing bleef. “In mijn tijd werd dit niet gefloten, maar tegenwoordig wordt hier in 90 procent van de gevallen een strafschop voor gefloten”, besloot hij.

Gumienny gaf aan benieuwd te zijn naar de uitleg van scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot over de juiste interpretatie begin volgende week.