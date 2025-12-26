'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten'

'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In verschillende Europese media wordt de naam van Stole Dimitrievski in verband gebracht met Club Brugge. De doelman van Valencia lijkt open te staan voor een wintertransfer en meerdere clubs volgen zijn situatie nauwgezet.

Interesse uit meerdere competities

Dimitrievski vierde recent zijn 32ste verjaardag, maar bracht die dag vooral door met het opvolgen van telefoontjes over zijn sportieve toekomst. Hij beseft dat zijn kansen op een basisplaats bij Valencia beperkt blijven door de aanwezigheid van Julen Agirrezabala. Daardoor overweegt hij een vertrek tijdens de wintermercato.

Zijn entourage luistert intussen naar concrete voorstellen. De markt voor doelmannen is klein, maar Dimitrievski geniet een stevige reputatie op Europees niveau, waardoor meerdere clubs zijn dossier hebben onderzocht.

Club Brugge volgt mee de ontwikkelingen

Volgens informatie van de Spaanse krant AS tonen drie clubs bijzondere interesse: Bournemouth uit de Premier League, Genoa uit de Serie A en Club Brugge. Zij volgen de situatie omdat Valencia bereid lijkt mee te werken aan een oplossing.

Het contract van Dimitrievski loopt in juni af. Een transfer in januari zou Valencia toelaten om loonruimte vrij te maken, zeker omdat Cristian Rivero beschikbaar is om de rol van reservedoelman over te nemen. Dat maakt een vertrek financieel en sportief haalbaar.

Beperkte speeltijd en sportieve argumenten


Dimitrievski kwam dit seizoen nauwelijks aan spelen toe. Hij verzamelde slechts 180 minuten, uitsluitend in bekerwedstrijden tegen Maracena en Cartagena. In die laatste wedstrijd onderscheidde hij zich door in de slotfase een strafschop te stoppen, waardoor Valencia doorging naar de volgende ronde.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Valencia CF
Stole Dimitrievski

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Dimitrievski - Origi

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Dimitrievski - Origi

13:00
Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

16:28
LIVE: Cercle Brugge ziet goal afgekeurd, Union scoort wél! Live

LIVE: Cercle Brugge ziet goal afgekeurd, Union scoort wél!

16:35
Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

16:30
🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

15:54
10
Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

15:27
Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

14:00
Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

15:30
Angulo vertelt zelf aan welke ploegen hij gelinkt wordt en wat waar is

Angulo vertelt zelf aan welke ploegen hij gelinkt wordt en wat waar is

13:30
Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

14:30
"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

15:00
"Niemand is er beter in dan Hayen": Van Der Elst stelt duidelijk statement

"Niemand is er beter in dan Hayen": Van Der Elst stelt duidelijk statement

12:40
1
Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

14:40
1
'Arsenal vist achter het net: toekomst van Club-middenvelder lijkt al bepaald'

'Arsenal vist achter het net: toekomst van Club-middenvelder lijkt al bepaald'

10:00
Burnley-coach Scott Parker (ex-Club) is duidelijk over Mike Trésor (ex-Genk)

Burnley-coach Scott Parker (ex-Club) is duidelijk over Mike Trésor (ex-Genk)

12:20
"Opgelegd door de bobo's bij de UEFA": Belgische bondscoach van Mali, Tom Sainftiet, haalt stevig uit

"Opgelegd door de bobo's bij de UEFA": Belgische bondscoach van Mali, Tom Sainftiet, haalt stevig uit

12:00
2
Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"

Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"

11:00
3
'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi'

'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi'

11:20
LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

10:25
Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg

Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg

08:40
LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?

LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?

06:15
"Nu ben je gewoon de sport aan het veranderen": Joos en Odoi discussiëren over opvallend idee

"Nu ben je gewoon de sport aan het veranderen": Joos en Odoi discussiëren over opvallend idee

10:30
Thorgan Hazard denkt aan zijn toekomst: dit zijn de plannen

Thorgan Hazard denkt aan zijn toekomst: dit zijn de plannen

09:30
Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, spreekt klare taal over ontslag bij Club Brugge

Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, spreekt klare taal over ontslag bij Club Brugge

07:23
Opsteker voor Standard met oog op STVV

Opsteker voor Standard met oog op STVV

09:00
"Het is niet de val die ons definieert, het is de kracht om weer recht te staan"

"Het is niet de val die ons definieert, het is de kracht om weer recht te staan"

09:45
1
Nederlandse international wordt vergeleken met Kevin De Bruyne: dit is zijn duidelijke reactie

Nederlandse international wordt vergeleken met Kevin De Bruyne: dit is zijn duidelijke reactie

08:00
Frank Boeckx is er zeker van: "Het frustreert Club Brugge en Anderlecht mateloos"

Frank Boeckx is er zeker van: "Het frustreert Club Brugge en Anderlecht mateloos"

07:00
STVV-speler moest groot nieuws stilhouden: "Alleen coach Wouter Vrancken wist het snel"

STVV-speler moest groot nieuws stilhouden: "Alleen coach Wouter Vrancken wist het snel"

08:20
Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk

Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk

06:00
2
Eindelijk bingo voor Cercle: opvallende keuze maakt het verschil

Eindelijk bingo voor Cercle: opvallende keuze maakt het verschil

07:40
Nieuwe kans voor Anderlecht of Gent? 'Twee Rode Duivels zoeken winterse oplossing en speelminuten'

Nieuwe kans voor Anderlecht of Gent? 'Twee Rode Duivels zoeken winterse oplossing en speelminuten'

06:30
1
Van Jupiler Pro League naar ... WK? Seizoensrevelatie legt uit

Van Jupiler Pro League naar ... WK? Seizoensrevelatie legt uit

07:10
Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

23:00
1
Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

21:00
Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

22:31
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

super bosco super bosco over KRC Genk - Club Brugge: 3-5 Jimmmmm Jimmmmm over 🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge? De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - Union SG: 0-0 RememberLierse RememberLierse over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" Joe Joe over Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan" mantoch mantoch over "Niemand is er beter in dan Hayen": Van Der Elst stelt duidelijk statement TIGERMANIA TIGERMANIA over Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp RememberLierse RememberLierse over "Opgelegd door de bobo's bij de UEFA": Belgische bondscoach van Mali, Tom Sainftiet, haalt stevig uit FELIX25 FELIX25 over Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien" Karl Callebaut Karl Callebaut over "Het is niet de val die ons definieert, het is de kracht om weer recht te staan" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved