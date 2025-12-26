'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten'

In verschillende Europese media wordt de naam van Stole Dimitrievski in verband gebracht met Club Brugge. De doelman van Valencia lijkt open te staan voor een wintertransfer en meerdere clubs volgen zijn situatie nauwgezet.

Interesse uit meerdere competities

Dimitrievski vierde recent zijn 32ste verjaardag, maar bracht die dag vooral door met het opvolgen van telefoontjes over zijn sportieve toekomst. Hij beseft dat zijn kansen op een basisplaats bij Valencia beperkt blijven door de aanwezigheid van Julen Agirrezabala. Daardoor overweegt hij een vertrek tijdens de wintermercato.

Zijn entourage luistert intussen naar concrete voorstellen. De markt voor doelmannen is klein, maar Dimitrievski geniet een stevige reputatie op Europees niveau, waardoor meerdere clubs zijn dossier hebben onderzocht.

Club Brugge volgt mee de ontwikkelingen

Volgens informatie van de Spaanse krant AS tonen drie clubs bijzondere interesse: Bournemouth uit de Premier League, Genoa uit de Serie A en Club Brugge. Zij volgen de situatie omdat Valencia bereid lijkt mee te werken aan een oplossing.

Het contract van Dimitrievski loopt in juni af. Een transfer in januari zou Valencia toelaten om loonruimte vrij te maken, zeker omdat Cristian Rivero beschikbaar is om de rol van reservedoelman over te nemen. Dat maakt een vertrek financieel en sportief haalbaar.

Beperkte speeltijd en sportieve argumenten



Dimitrievski kwam dit seizoen nauwelijks aan spelen toe. Hij verzamelde slechts 180 minuten, uitsluitend in bekerwedstrijden tegen Maracena en Cartagena. In die laatste wedstrijd onderscheidde hij zich door in de slotfase een strafschop te stoppen, waardoor Valencia doorging naar de volgende ronde.