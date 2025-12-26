"Dat hoor ik ook": Vanderbiest reageert op geruchten over extra speler

Fred Vanderbiest reageerde op de geruchten rond mogelijke versterking voor KV Mechelen. Daarbij kwam ook de naam van een jonge verdediger ter sprake.

Geruchten rond Manoël Verhaeghe

De voorbije dagen dook de naam van Manoël Verhaeghe op als mogelijke nieuwkomer. De 17‑jarige verdediger van RWDM wordt genoemd als een optie voor Mechelen. “Dat hoor ik ook”, zei Vanderbiest op zijn persbabbel.

Hij koppelde daaraan dat deze periode traditioneel meer speculatie met zich meebrengt. Volgens hem is het logisch dat er in de zomermaanden extra namen circuleren. “Het is komkommertijd. Dan wordt er altijd wat meer gesproken.”

De sportieve staf bekijkt intussen welke profielen passen binnen de noden van de kern. Verhaeghe wordt omschreven als een jonge speler die op het einde van zijn contract zit. Vanderbiest vertelde dat het profiel interessant is en dat hij in beeld kan komen wanneer er vertrekkers zijn.

Mogelijke versterking bij uitgaande transfers

Hij benadrukte dat er intern nog geen concrete gesprekken zijn gevoerd. De club houdt rekening met mogelijke wijzigingen in de selectie. Vanderbiest stelde dat Verhaeghe op een lijst kan staan wanneer posities vrijkomen.

Daarmee gaf hij aan dat de situatie afhankelijk blijft van eventuele uitgaande transfers. De sportieve leiding volgt de markt verder op. Vanderbiest vertelde dat er nog niets formeel besproken is binnen de club. Hij maakte duidelijk dat Mechelen pas stappen zet wanneer de omstandigheden dat vereisen.