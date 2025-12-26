Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

Joseph Oosting blikt vooruit op zijn eerste ervaring met kerstvoetbal. De trainer van Antwerp gaf daarbij toelichting over de aanpak rond de feestdagen.

Aanpak tijdens de kerstdagen

Voor Oosting is het concept van kerstvoetbal nieuw, aangezien in Nederland geen wedstrijden rond kerst worden gespeeld. “We hebben op kerstdag en vandaag gewoon getraind, maar ik ben gisteren wel naar Emmen gereden om bij mijn familie te zijn”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Hij benadrukte dat de feestdag voor hem een bijzondere betekenis behoudt. De trainer gaf zijn spelers ruimte om de dag op een normale manier door te brengen. “Kerst is speciaal, hé. Dat wil je niet missen.”

Volgens hem blijft het belangrijk dat spelers de balans vinden tussen professionele verplichtingen en familiaal contact. Oosting gaf aan dat hij geen strikte beperkingen oplegde rond maaltijden of gewoontes. “Een lekker hapje eten, dat moet kunnen.”

Verstandige keuzes

Hij maakte duidelijk dat spelers zelf verantwoordelijk zijn voor verstandige keuzes. De coach wees erop dat elke speler zijn eigen voorkeuren heeft. “Voor de ene is het een biefstukje, voor de andere vis.”

Oosting benadrukte dat de groep voldoende ervaring heeft om hiermee om te gaan. “Mijn spelers zijn oud en wijs genoeg om te weten wat kan.” Zo bleef de voorbereiding op de komende wedstrijden volgens hem professioneel verlopen.