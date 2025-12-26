Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

KV Mechelen ziet een belangrijke speler opnieuw uitvallen. De timing van zijn blessure zorgt voor bijkomende gevolgen.

Blessure en afwezigheid

KV Mechelen bevestigt dat Kerim Mrabti ongeveer een maand niet inzetbaar is door een nieuwe hamstringblessure. Zijn trainer noemt het verlies van de middenvelder een domper.

De speler was pas recent hersteld van een gelijkaardig probleem aan hetzelfde been. Door de nieuwe blessure reist hij niet mee op winterstage naar Spanje. Vanderbiest benadrukt het persoonlijke aspect voor de speler met de woorden.

“Het is jammer voor hem, want hij was goed aan het spelen de laatste weken”, klinkt het. Daarnaast wijst hij op de contractuele situatie van de Zweed. “Ook sneu omdat zijn contract afloopt na dit seizoen.”

Toekomst en selectieproblemen

De vraag rijst of de club zich voorbereidt op een mogelijk vertrek. Vanderbiest houdt de deur op een kier: “Een goeie Mrabti moet je altijd aan boord proberen houden, maar de laatste maanden zijn we een andere weg ingeslagen met het beleid.”

Naast Mrabti ontbreken ook Raman, Marsà, Struyf en Salifou voor de laatste wedstrijd van het jaar, al worden zij wel op de stage verwacht. Doelman Ortwin De Wolf en Amine Ouahabi blijven voorlopig eveneens onbeschikbaar.