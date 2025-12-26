Analist komt met straffe uitspraken over Thibaut Courtois

Analist Stef Wijnants gaf een duidelijke beoordeling van het huidige niveau van Thibaut Courtois in Het Belang van Limburg. Hij schetste daarbij zowel de impact bij Real Madrid als het belang voor de nationale ploeg.

Courtois’ rol bij Real Madrid

Wijnants benadrukte dat Courtois volgens hem een uitzonderlijk seizoen speelt. “Ik weet niet of hij al ooit beter is geweest dan dit seizoen, laat staan beslissender”, klinkt het in de krant. Hij koppelde daaraan dat Real Madrid zonder de doelman in een moeilijke situatie zou belanden.

De analist wees op de constante prestaties van de Limburger. “Wat ik wel weet, is dat Real Madrid zonder Courtois in een onwaarschijnlijk grote crisis zou verkeren.” Volgens hem toont Courtois week na week dezelfde betrouwbaarheid.

Wijnants ging verder in op de waarde van de doelman voor zijn club. “Ik denk dat we nog altijd te weinig stilstaan bij zijn waarde voor Real Madrid.” Hij verwees daarbij naar het feit dat Courtois elke wedstrijd een bepalende rol speelt.

Vergelijking met andere Belgische toppers

De analist haalde ook andere Belgische spelers aan. “Zelfs Hazard en De Bruyne waren in hun allerbeste jaren nooit zo consistent beslissend voor hun clubs als Courtois dat nu is bij Real.”

Hij maakte duidelijk dat Courtois volgens hem een uitzonderlijke regelmaat haalt.



Daarnaast wees Wijnants op de situatie bij de nationale ploeg. “Bij de supporters van de Rode Duivels is hij misschien minder populair, maar ik denk toch dat we onze pollekes mogen kussen dat hij nog altijd voor de nationale ploeg wil spelen.”

Hij benadrukte dat de doelman vooral op grote toernooien van cruciaal belang is. “Laat hem die nietszeggende oefenmatchen dus maar overslaan, maar zorg dat hij er staat op het WK.” Hij onderstreepte dat de ploeg hem daar hard nodig zal hebben.