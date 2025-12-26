Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

Atlético Madrid heeft beslist om het naambord van Thibaut Courtois te verwijderen uit de Paseo de Leyendas. De beslissing volgt na jaren van protest en beschadigingen.

Verwijdering van het naambord

Het naambord van Courtois maakt deel uit van de eregalerij aan het stadion, waar spelers met een belangrijke bijdrage worden opgenomen. De club heeft nu bevestigd dat de tegel verdwijnt, zo meldt het Spaanse Marca.

De beslissing komt er na herhaald protest van supporters, die vinden dat Courtois de erkenning niet langer verdient. De achterban verwijst daarbij naar zijn overstap naar Real Madrid. Die transfer wordt door veel fans gezien als een breuk met de club waar hij eerder successen behaalde.

In het verleden werd de tegel meermaals beschadigd, onder meer met graffiti. Op de plaat werd onder andere “rat” geschreven.” Ook werd gemeld dat er op de tegel werd gespuugd en drank werd gemorst.

De club wil met de verwijdering een einde maken aan de voortdurende incidenten. Courtois speelde tussen 2011 en 2014 154 wedstrijden voor Atlético en won in die periode meerdere prijzen.

Nieuwe selectieprocedure

Atlético heeft intussen een verkiezing opgestart onder de leden. Meer dan 150.000 socios mogen bepalen welke twintig spelers een plaats krijgen op de vernieuwde Paseo de Leyendas.





Voor de stemming werd een lijst samengesteld van tweehonderd spelers die aan vooraf bepaalde criteria voldoen. Die criteria omvatten sportieve prestaties, clubwaarden, historische betekenis en houding tegenover club en supporters.

Spelers die momenteel nog actief zijn bij Atlético komen voorlopig niet in aanmerking. De club wil met deze aanpak een vernieuwde en gedragen selectie samenstellen. De verwijdering van het naambord van Courtois past binnen dat proces. Zo wordt de eregalerij opnieuw afgestemd op de voorkeuren van de achterban.