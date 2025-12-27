Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

Hoe zou het nog zijn met Paul Bistiaux? Tien jaar geleden vertrok hij bij Royal Antwerp FC na 23 jaar trouwe dienst als clubsecretaris. Ondertussen is er wel héél veel gebeurd op De Bosuil. En Bistiaux zelf? Die komt voorlopig niet in Deurne-Noord.

Paul Bistiaux was 23 jaar lang clubsecretaris van Antwerp. Dat heeft hem heel wat adelbrieven opgeleverd, want de supporters kennen en herkennen hem nog steeds. "Wat me ontroert - en ik zeg dat niet graag, want het klinkt nogal melig - is dat ik in de afgelopen tien jaar geregeld ben aangesproken door ouderen - maar ook jongeren - die ik van haar noch pluim ken."

Veel waardering van supporters

"Wanneer ik bijvoorbeeld op de tram zit, stappen mensen naar mij toe om me te bedanken voor wat ik voor 'onze' club gedaan heb. Van de supporters krijg ik veel waardering. Dat doet deugd", klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Toch komt hij niet meer in het stadion op de Bosuil: "Het klinkt misschien stom, maar ik voel me niet welkom. Ik heb de indruk dat er vandaag een ordewoord heerst als 'alles voor 2017 was slecht'. Ik mis een beetje respect voor de mensen die in onnoemelijk barre tijden het schip boven water hebben gehouden."

Kerkstoelen geleverd aan Antwerp

Volgens Bistiaux is de club er voor eeuwig, terwijl alle anderen voorbijgangers zijn in een sage die al 145 jaar duurt. Ook op de afscheidsceremonie van tribune 2 was hij niet, ook al leverde hij wel ... de kerkstoelen.

"Ik vond het spijtig dat ze me niet gevraagd hebben. Ik was maar al te blij om die stoelen aan den Antwerp te kunnen uitlenen. Maar toen ik achteraf dat filmpje zag, dacht ik: tussen dat gezelschap had ik niet misstaan.”