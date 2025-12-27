Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hoe zou het nog zijn met Paul Bistiaux? Tien jaar geleden vertrok hij bij Royal Antwerp FC na 23 jaar trouwe dienst als clubsecretaris. Ondertussen is er wel héél veel gebeurd op De Bosuil. En Bistiaux zelf? Die komt voorlopig niet in Deurne-Noord.

Paul Bistiaux was 23 jaar lang clubsecretaris van Antwerp. Dat heeft hem heel wat adelbrieven opgeleverd, want de supporters kennen en herkennen hem nog steeds. "Wat me ontroert - en ik zeg dat niet graag, want het klinkt nogal melig - is dat ik in de afgelopen tien jaar geregeld ben aangesproken door ouderen - maar ook jongeren - die ik van haar noch pluim ken."

Veel waardering van supporters

"Wanneer ik bijvoorbeeld op de tram zit, stappen mensen naar mij toe om me te bedanken voor wat ik voor 'onze' club gedaan heb. Van de supporters krijg ik veel waardering. Dat doet deugd", klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Toch komt hij niet meer in het stadion op de Bosuil: "Het klinkt misschien stom, maar ik voel me niet welkom. Ik heb de indruk dat er vandaag een ordewoord heerst als 'alles voor 2017 was slecht'. Ik mis een beetje respect voor de mensen die in onnoemelijk barre tijden het schip boven water hebben gehouden."

Kerkstoelen geleverd aan Antwerp

Volgens Bistiaux is de club er voor eeuwig, terwijl alle anderen voorbijgangers zijn in een sage die al 145 jaar duurt. Ook op de afscheidsceremonie van tribune 2 was hij niet, ook al leverde hij wel ... de kerkstoelen. 

Lees ook... Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam
"Ik vond het spijtig dat ze me niet gevraagd hebben. Ik was maar al te blij om die stoelen aan den Antwerp te kunnen uitlenen. Maar toen ik achteraf dat filmpje zag, dacht ik: tussen dat gezelschap had ik niet misstaan.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Zulte Waregem

Meer nieuws

Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

07:00
1
Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?

Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?

10:00
Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

21:40
1
Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge

Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge

09:30
De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

De speler die Anderlecht het meest mist (en wat eigenlijk niet zou mogen)

09:15
Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

19:10
Wie profiteert? 'Pocognoli gebruikt hem ook niet: ex-speler Antwerp dicht bij bliksemvertrek'

Wie profiteert? 'Pocognoli gebruikt hem ook niet: ex-speler Antwerp dicht bij bliksemvertrek'

07:21
Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

09:00
De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter"

08:00
2
Eindejaarsmoeheid bij de leider? "Jullie hebben ook een pauze nodig, niet?"

Eindejaarsmoeheid bij de leider? "Jullie hebben ook een pauze nodig, niet?"

08:20
3
Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

23:30
Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

16:30
6
Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup

Tom Saintfiet zorgt voor de eerste grote verrassing op Afrika Cup

07:40
📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

06:30
Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien" Reactie

Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien"

23:49
7
Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

22:56
Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

23:00
Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

14:40
4
🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

20:40
16
Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

21:08
Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

21:00
42
Analist komt met straffe uitspraken over Thibaut Courtois

Analist komt met straffe uitspraken over Thibaut Courtois

22:00
Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

22:00
"Dat hoor ik ook": Vanderbiest reageert op geruchten over extra speler

"Dat hoor ik ook": Vanderbiest reageert op geruchten over extra speler

21:20
Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

20:26
🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

20:00
6
Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

20:20
Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

19:20
Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

19:00
We kunnen het met zekerheid zeggen: dit is de nieuwe coach van Charleroi Reactie

We kunnen het met zekerheid zeggen: dit is de nieuwe coach van Charleroi

00:20
Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

19:40
"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

18:40
1
Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

18:10
Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

18:02
Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

18:20
Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 16:00 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen ontleder ontleder ontleder ontleder over 🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge? Vital Verheyen Vital Verheyen over KRC Genk - Club Brugge: 3-5 Soloria Soloria over Antwerp - Zulte Waregem: - snuffel snuffel over Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet malinezer malinezer over De spits van Anderlecht die wél scoort: "Geen enkele kans dat ik terugkeer deze winter" Impala Impala over Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal Impala Impala over Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp" Impala Impala over Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam Pierrebourgeois Pierrebourgeois over 🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved