Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

KRC Genk verloor vrijdagnamiddag met 3-5 van Club Brugge. Nicky Hayen weet waar de werkpunten liggen bij de Limburgers.

Nicky Hayen heeft zijn eerste wedstrijd als coach van Racing Genk verloren. De Limburgers gingen in een thriller van formaat met 3-5 onderuit tegen Club Brugge. De Genkse trainer zag dat het pas na de rust echt begon te lopen.

"We zagen een groot contrast tussen de twee helften. De eerste helft was moeilijk, het was nog wat zoeken voor de spelers. We kwamen achter op een ingestudeerde hoekschop. Bij het tweede tegendoelpunt anticipeerden heel wat spelers van ons dat de bal buiten zou gaan, maar je moet 100% klaar blijven tot de bal zeker buiten is", opende Hayen op zijn persmoment.

"Nadien maakten we een mooi doelpunt. We kregen het gevoel dat we de wedstrijd konden kantelen, maar toen viel de 1-3. Ik heb tijdens de rust gezegd dat we met een heel andere energie naar buiten moesten."

Een tweede helft om op verder te bouwen voor Hayen

Hayen greep in en wisselde Oh voor Mirisola. De groep had de boodschap begrepen want lang moesten we niet wachten op de 2-3. Ito maakte later nog gelijk, maar de Limburgers konden niet lang genieten.

"We hadden opnieuw het gevoel dat de wedstrijd in ons voordeel ging kantelen, maar de 3-4 kwam weer na een omschakelmoment. Veel jongens zaten bij Forbs en maakten exact dezelfde keuze, in plaats van samen te werken en de dreiging te neutraliseren. Het echte gelaat van Genk zagen we vanaf de start van de tweede helft tot de 3-3."



"Het volk ging erachter staan, het vuur zat er weer in, we speelden met veel overtuiging en passie. Alleen slikken we nog te veel tegendoelpunten", zegt Hayen nog, die een zeer warm welkom kreeg in de Cegeka Arena.

Hij werd door het thuispubliek goed onthaald, maar ook in het uitvak gingen de handen op elkaar voor hem. "Het was een heel warm welkom, het is fijn om zo je debuut te kunnen maken. We hoopten op een positief resultaat, helaas konden we dat niet geven. Vooral op de tweede helft moeten we verder bouwen", besluit Hayen.