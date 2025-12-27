Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

FCV Dender EH neemt het in zijn laatste speeldag van het kalenderjaar op tegen KV Mechelen. Een wedstrijd die de Oost-Vlamingen toch maar beter winnen als ze zich dit seizoen nog willen redden, want de kloof met de rest is toch nog altijd vrij groot.

Tijdens de wintermercato verliest Dender mogelijk een belangrijke kracht. Göztepe richt zijn blik op Bruny Nsimba, wiens contract eind dit seizoen afloopt. De Turkse club onderzoekt de mogelijkheden voor een wintertransfer.

Bruny Nsimba in buitenlandse interesse

Nsimba is 25 jaar en zijn overeenkomst bij Dender loopt af aan het einde van dit seizoen. Daardoor kan hij voor een relatief beperkte transfersom beschikbaar komen. De huidige marktwaarde van de speler wordt geschat op 1,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Nsimba heeft tot nu toe uitsluitend in ons land gespeeld. De Belg die geboren is in Angola was al goed voor zes goals en twee assists en is zo heel belangrijk geworden voor Dender. Sinds hij helemaal fit is, doet zijn team het ook beter.

Nsimba zeer belangrijk voor Dender

Er zijn nog andere ploegen die Nsimba op de radar hebben staan, maar hem houden lijkt primordiaal in operatie redding. "Hij is de meest bepalende speler van Dender", aldus Bart Van den Eede bij TV Oost over Nsimba.

"Hij was niet wedstrijdfit bij de start van het seizoen, maar gaandeweg zijn we de echte Nsimba beginnen zien. Hij geeft ademruimte aan het elftal met zijn doelpunten en is echt levensbelangrijk voor dit Dender", klinkt het formeel.