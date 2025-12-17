'Dender verliest sterkhouder tijdens wintermercato'

Tijdens de wintermercato verliest Dender mogelijk een belangrijke kracht. Göztepe richt zijn blik op Bruny Nsimba, wiens contract eind dit seizoen afloopt. De Turkse club onderzoekt de mogelijkheden voor een wintertransfer.

Interesse vanuit Göztepe

Na een nederlaag tegen Trabzonspor benadrukte trainer Stanimir Stoilov dat er aanvallende versterking nodig is. Hij gaf aan dat er drie nieuwe spitsen zouden worden toegevoegd. In dat kader kwam Nsimba naar voren als mogelijke optie, zo meldt Yeniasir.

De Bulgaarse coach wees het bestuur op de noodzaak van extra kwaliteit in de voorhoede. Het rapport van Stoilov leidde tot concrete belangstelling voor Nsimba, die momenteel bij Dender speelt.

Contract en marktwaarde

Nsimba is 25 jaar en zijn overeenkomst bij Dender loopt af aan het einde van dit seizoen. Daardoor kan hij voor een relatief beperkte transfersom beschikbaar komen. De huidige marktwaarde van de speler wordt geschat op 1,8 miljoen euro.

De clubleiding van Göztepe heeft al contact gezocht met Dender en met de vertegenwoordiger van de speler, zo meldt de Turkse bron. Daarbij werden de voorwaarden voor een mogelijke overstap besproken.



Nsimba heeft tot nu toe uitsluitend in ons land gespeeld. Zijn sterke prestaties maken hem interessant voor buitenlandse ploegen. Voor Göztepe zou hij een directe versterking kunnen zijn in de aanvalslinie. In 17 matchen dit seizoen scoorde hij 6 keer en deelde hij ook 2 assists uit.