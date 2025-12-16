Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

Een Belgische doelman heeft maandagavond geschiedenis geschreven op Old Trafford. Senne Lammens hield het legendarische thuisrecord van Manchester United overeind met twee cruciale reddingen in de extra tijd tegen Bournemouth, waardoor het krankzinnige 4-4-gelijkspel eindigde in een punt voor Man U.

Het record waar Lammens voor zorgde, dateert uit 1984: Manchester United verloor in 41 jaar nog nooit een thuiswedstrijd wanneer het bij de rust op voorsprong stond. Tot maandagavond leek die reeks eindelijk te kunnen sneuvelen, maar de reddingen van de Belgische goalie maakten een einde aan dat risico.

In totaal won United van die 394 wedstrijden 359 keer en speelde het 35 keer gelijk. De fans waren euforisch over Lammens’ optreden. Op sociale media werd hij uitgebreid geprezen. “Wat zouden we doen zonder hem?”, schreef een supporter. Een ander vulde aan dat zijn saves het “half time record” overeind hielden.

Toch was het niet allemaal vlekkeloos voor Lammens. Tijdens de match kreeg hij kritiek op zijn optreden bij een vrije trap van James Tavernier. Maar zijn reddingen in de slotfase maakten dat ruimschoots goed, wat ook door Bournemouth-manager Andoni Iraola werd erkend: “De laatste twee waren enorme kansen, geweldige reddingen van Lammens.”

Zelfs coach tegenstander had lof voor Lammens

Trainer Ruben Amorim deelde de lof voor de Belgische doelman, maar wees ook op de tekortkomingen van zijn ploeg. “Lammens deed het echt heel goed. Het lijkt misschien alsof we twee punten zijn kwijtgeraakt in de tweede helft, maar ik denk dat we ze al in de eerste helft zijn verloren”, zei hij. “We domineerden de wedstrijd en creëerden zó veel kansen.”



Lammens heeft in zijn laatste tien wedstrijden slechts één clean sheet behaald en incasseerde 15 doelpunten. Amorim verdedigde zijn verdedigers: “We hebben talent in de achterhoede, we moeten gewoon beter verdedigen.”