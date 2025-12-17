Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

De Belgische profclubs kwamen vandaag samen op de Algemene Vergadering van de Pro League. Er werd niét gestemd over een nieuw competitieformat. Al werd het debat wél gevoerd.

Nog even herhalen: een tweetal weken geleden vroegen RSC Anderlecht, KAA Gent, Union SG en Standard opschorting van de geplande competitiehervorming. De clubs zijn van mening dat de huidige plannen niet in het voordeel van het Belgische voetbal spreken.

Vanmiddag kwam de Algemene Vergadering van de Pro League voor het eerst sinds voorgenoemd statement samen. Voor alle duidelijkheid: een stemming over de opschorting stond niét op de agenda.

"Maar die brief werd uiteraard wel besproken", aldus Philippe Bormans (CEO van Union SG, nvdr) in Het Laatste Nieuws. "We hebben die brief ook nog eens toegelicht. We hebben ons punt gemaakt. Over de inhoud wil ik in de pers niet te veel praten."

Ook Kenneth Bornauw (CEO van RSC Anderlecht, nvdr.) kwam met een reactie. "Deze vergadering heeft gediend om het bewustzijn te verhogen. Het echte debat moet evenwel nog gevoerd worden. Dat zal op een later moment gebeuren."





Tot slot gaf Lorin Parys op de Algemene Vergadering een update over het dossier van de televisierechten. Veel nieuws kon de CEO van de Pro League niet brengen. Komende maandag staan de pleidooien voor het arbitragetribunaal CEPANI gepland.