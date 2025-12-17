Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royal Antwerp FC surft opnieuw op een positieve golf en dat is ook duidelijk merkbaar in de tribunes. Zondagavond ontvangt de Great Old RSC Anderlecht in een volledig uitverkochte Bosuil.

De recente sportieve revival speelt daarin een hoofdrol. Antwerp pakte een 9 op 9 in de competitie en plaatste zich intussen ook voor de kwartfinales van de Beker van België.

Twee weken geleden was er al een eerste signaal bij de opening van Tribune 2 tegen Genk. Meer dan 20.000 supporters zakten toen af naar Deurne-Noord en zagen hun ploeg met 3-0 winnen.

Voor die wedstrijd kwam de ticketverkoop laat op gang door het laattijdige groen licht voor de nieuwe tribune. Tegen Anderlecht lag dat anders en kreeg de club meer tijd om de Bosuil te vullen.

Antwerp heeft de Bosuil uitverkocht voor de komst van Anderlecht

Het resultaat mag er zijn: zondag om 18.30 uur worden alle 21.000 beschikbare plaatsen ingenomen. Het stadion zit daarmee voor het eerst in jaren helemaal vol voor een competitiewedstrijd.

Voor zulke cijfers moet Antwerp ver terug in de tijd. In het seizoen 1987-1988 speelden de rood-witten hun topmatchen nog voor meer dan 20.000 fans, met zelfs ruim 40.000 toeschouwers tegen Anderlecht. In de toekomst wil Antwerp doorgroeien naar de volledige capaciteit van 24.500 plaatsen.

Lees ook... Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (21/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

12:40
2
In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

13:00
1
Vanhaezebrouck pikt er speler van Antwerp uit: "Hij blijft te vaak liggen"

Vanhaezebrouck pikt er speler van Antwerp uit: "Hij blijft te vaak liggen"

11:20
4
Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

11:40
6
Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden

Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden

12:00
1
Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

08:00
Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

10:30
7
📷 'Anderlecht mengt zich in debatten voor spits van 10 miljoen euro'

📷 'Anderlecht mengt zich in debatten voor spits van 10 miljoen euro'

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

08:40
Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot

Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot

11:00
3
Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

23:30
6
'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

09:53
12
Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink

Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink

09:30
3
"Moet je dat wel doen?" Hasi krijgt resoluut antwoord op bommetje

"Moet je dat wel doen?" Hasi krijgt resoluut antwoord op bommetje

22:30
1
'Dender verliest sterkhouder tijdens wintermercato'

'Dender verliest sterkhouder tijdens wintermercato'

08:20
'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

08:40
1
Zoveel kost een ticketje op de Afrika Cup

Zoveel kost een ticketje op de Afrika Cup

09:00
De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

21:40
1
Deze versterkingen wil Vrancken deze winter bij STVV

Deze versterkingen wil Vrancken deze winter bij STVV

07:40
Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel

Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel

07:20
3
In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"

In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"

06:30
Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

23:00
Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

19:00
Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

21:56
1
"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

21:00
3
Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar De derde helft

Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

19:20
OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

20:00
7
OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

20:20
1
DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

20:40
4
DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

20:10
Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

19:20
Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

19:40
Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

17:20
OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

18:30
4
Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

18:40
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!" .. .. over Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent Stigo12 Stigo12 over Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien" .. .. over Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden Pé_1 Pé_1 over Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil Andreas2962 Andreas2962 over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" Admiraal F Admiraal F over OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen Andreas2962 Andreas2962 over Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda Andreas2962 Andreas2962 over De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Wintertransfers 2019-2020 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved