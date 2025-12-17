Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

Royal Antwerp FC surft opnieuw op een positieve golf en dat is ook duidelijk merkbaar in de tribunes. Zondagavond ontvangt de Great Old RSC Anderlecht in een volledig uitverkochte Bosuil.

De recente sportieve revival speelt daarin een hoofdrol. Antwerp pakte een 9 op 9 in de competitie en plaatste zich intussen ook voor de kwartfinales van de Beker van België.

Twee weken geleden was er al een eerste signaal bij de opening van Tribune 2 tegen Genk. Meer dan 20.000 supporters zakten toen af naar Deurne-Noord en zagen hun ploeg met 3-0 winnen.

Voor die wedstrijd kwam de ticketverkoop laat op gang door het laattijdige groen licht voor de nieuwe tribune. Tegen Anderlecht lag dat anders en kreeg de club meer tijd om de Bosuil te vullen.

Antwerp heeft de Bosuil uitverkocht voor de komst van Anderlecht

Het resultaat mag er zijn: zondag om 18.30 uur worden alle 21.000 beschikbare plaatsen ingenomen. Het stadion zit daarmee voor het eerst in jaren helemaal vol voor een competitiewedstrijd.

Voor zulke cijfers moet Antwerp ver terug in de tijd. In het seizoen 1987-1988 speelden de rood-witten hun topmatchen nog voor meer dan 20.000 fans, met zelfs ruim 40.000 toeschouwers tegen Anderlecht. In de toekomst wil Antwerp doorgroeien naar de volledige capaciteit van 24.500 plaatsen.



