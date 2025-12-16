DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

Het hing al een tijdje in de pijplijn, maar nu is de zaak helemaal rond. De 42-voudig Japans international Takehiro Tomiyasu met een verleden bij onder meer Arsenal en STVV trekt transfervrij naar AFC Ajax Amsterdam.

"Ajax heeft overeenstemming bereikt met Takehiro Tomiyasu over zijn komst naar Amsterdam. De transfervrije verdediger tekende dinsdag een contract voor een half seizoen, tot en met 30 juni 2026", aldus Ajax Amsterdam op haar webstek.

Marijn Beuker is in de wolken: "Takehiro heeft zich bewezen als een uitstekende verdediger met ruime ervaring in meerdere topcompetities. Het is een intelligente verdediger, die volledig tweebenig is. Samen met de scouting en staf hebben we de laatste weken veel beelden van hem bekeken en iedereen is enthousiast."

Ajax has reached an agreement with Takehiro Tomiyasu on his move to Amsterdam. The free-agent defender signed a contract today for half a season, running until June 30, 2026. — AFC Ajax (@AFCAjax) December 16, 2025

"Ook zijn blessureverleden was een belangrijk punt. Hij heeft vanaf het begin hard gewerkt aan zijn herstel, de medische staf heeft hem grondig bekeken en hij kan, zodra zijn werkvisum in orde is gemaakt, direct aansluiten bij de groepstraining."

Wedstrijdritme opdoen de volgende stap

"Ondanks dat hij nog wedstrijdritme moet opdoen, denken wij dat hij dit door zijn ervaring vrijwel direct zal oppakken. Daarbij hebben we contractueel een mooie manier gevonden om een samenwerking met elkaar aan te gaan."





"Al met al verwachten wij met Takehiro dus een speler binnen te hebben gehaald die op korte termijn meer balans kan brengen in onze relatief jonge, maar zeer talentvolle selectie", aldus de Directeur Voetbal van Ajax.